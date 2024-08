”Ar trebui să umblăm pe stradă cu măști ca asiaticii” în București, atenționează Laurențiu Ciornei: În vreme ce-n țările civilizate au 50 mp de spațiu verde/locuitor, noi avem... VIDEO

E Centura Verde a Bucureștiului realizabilă sau e doar "vorbă-n vânt"? Este întrebarea pe care și-a pus-o și Oana Stănciulescu în cadrul emisiunii #Rezist unde l-a avut ca invitat pe Laurențiu Ciornei, cercetător științific la Academia Română, coordonator al Departamentului de Biodiversitate Silvicămânia.

Acesta a replicat ferm:

"Da, bineînțeles! Bucureștiul este singura capitală din Uniunea Europeană care primește amenzi pentru că noi avem sub 20 mp spațiu verde per locuitor (ei zic că 26 mp, dar nu, sunt sub 20). Asta înseamnă mai puțin de jumătate din media impusă la nivel european. Ar trebui să umblăm pe stradă cu măști ca asiaticii. Noi avem în jur de 18 mp pe cap de locuitor, foarte puțin!. Iar o țară civilizată are 50 mp per cap de locuitor."

Oana Stănciulescu a reacționat: "50?? Și noi avem doar 18? De-asta când merg eu la Paris îmi place că mă pot plimba liniștită zeci de kilometri și nu simți că te sufoci. Când cobori din avion în Otopeni deja nu mai poți respira!".

"Eu am numărat arborii pe fiecare în parte, printr-o aplicație prin satelit, și avem aproape 1.800.000 de copaci în București, deci mai puțini decât locuitorii din Capitală. Și eu cred că Bucureștiul are lejer 2.500.000 de locuitori, plus cei care vin și tranzitează" a explicat Laurențiu Ciornei.

"Am rămas cu parcurile de acum foarte multe decenii..." a completat moderatoarea.

Când solul nu e bun, schimbăm copacii!

Laurențiu Ciornei: O spun în premieră: chiar acum depun un proiect - mă seacă birocrația - tot la Primăria Municipiului București - un plan de management pentru Parcul Izvor. Parcul Izvor este cel mai nou parc al Bucureștiului și cel mai vitregit. Pentru că am făcut prospecțiuni din punct de vedere al solului - pentru că se usucă foarte repede arborii, nu prea rezistă ei - acolo e moloz. Acolo a fost mănăstirea Mihai Viteazul și e numai moloz. Nu e bun solul!

I-am spus și domnului primar să nu punem numai salcâmi, să punem arborii care se pretează la condițiile de sol. Să schimbăm clima! Eu am venit cu aportul științific și le-am spus - hai să punem pini! Pinul diluează foarte mult din plumbul de la mașinile cu benzină, le-am dat toate recomandările.

Oana Stănciulescu: Și cât de complicat e să mai pun 1000 de arbori să zicem?

Laurențiu Ciornei: M-am dus la dl. Negoiță de la Sectorul 3 și i-am spus - dom'le, nu faci bine cu platanii! Ai umplut tot Bucureștiul și s-a luat toată lumea cu platanul! I-am spus - sunt studii, cercetări științifice... platanii sunt foarte spectaculoși ca port, arată foarte bine, doar că au o problemă de structură. În Europa e interzis platanul! Nu sunt buni la biodiversitate. Având portul foarte mare creează efect de seră. Când fac schimbul de gaze din CO2 în oxigen la nivelul somatelor consumă foarte multă apă și atunci și elimină... se face ca un abur, ca un vapor. Deci nu trebuie să punem platani! Putem să punem stejari. Chiar dacă s-ar preta clima, s-ar preta.

Discuția a continuat aici:

