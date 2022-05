Aplicație de întâlniri amoroase pentru tinerii credincioși: „Trebuie să meargă la biserică, să aibă duhovnic”. Sunt primiți doar cei care vor să se și căsătorească

„Cetatea Creștină" este un serviciu care oferă o platformă de matrimoniale strict pentru creștinii ortodocși.

Aplicația pretinde că se adresează doar tinerilor ortodocși care țin la tradiție și nu își doresc nimic altceva decât să se căsătorească cu o persoană întâlnită pe internet.

„E complet diferit de Tinder, tocmai din acest fapt că se adresează tinerilor creștin ortodocși, noi acolo am pus niște întrebări, trebuie să meargă la biserică, să aibă duhovnic”, a spus fondatoarea aplicației Cetatea Creștină, pentru Pro Tv.

Mai mult decât atât, cei care sunt doar în căutarea unei nopți amoroase, sunt goniți de pe aplicație:

„Aventurierii, materialiștii și păcătoșii sunt rugați să stea departe de această aplicație, deoarece fiecare utilizator este verificat la sânge, iar dacă profilul este considerat nepotrivit, în câteva zile va fi șters, iar șansele de a cunoaște pe cineva pentru căsătorie vor dispărea ca prin minune."

Pe site, utilizatorii sunt întâmpinați direct cu mesajul:

„Cetatea Creștină este un serviciu care oferă o platformă de matrimoniale pentru creștinii ortodocși. Internetul poate fi bun sau rău, de ce să nu îl folosiți pentru un impact pozitiv?”

„Acesta nu este un site matrimonial obișnuit. Scopul anunțurilor este unul singur: căsătoria. Între creștini. Criteriile de căutare sunt altele. Considerăm ca diplomele, averea sau pasiunile mărunte de zi cu zi sunt mai puțin importante.”

Mărturiile utilizatorilor

Tot pe site-ul serviciului de dating apar mai multe mărturii. Un presupus Dorin P. scrie: ”Ideea unui site sau app de matrimoniale pentru creștini mi se pare foarte bună! O astfel de aplicație cred ca selectează foarte clar intențiile, iar oamenii care se înscriu știu foarte clar ce au de gând si ce anume caută.



Eu asa am întâlnit-o pe soția mea in 2012 – amândoi știam exact ce vrem: vroiam sa ne căsătorim. Însă din varii motive nu ne găsisem perechea in cercurile noastre de prieteni si cunoscuți. Asa ca ne-am făcut cont pe cetatea-crestina.org si ne-am găsit, apoi a început o frumoasa prietenie, care intr-un an s-a transformat in căsnicie. Acum avem 3 copii: 2 băieți (unul de 7 ani, unul de 3,5 ani) si o fetita (de 1 an). “

Și Danion Vasile, consultant al aplicației spune:

“Pentru cei care sunt în locuri în care le este greu să își găsească soți sau soții pentru a porni pe calea familiei creștine, niște prieteni plecați în America au făcut un site creștin de matrimoniale. Îl recomand cu încredere.”

Mitropolia Moldovei și Bucovinei binecuvântează aplicația

Purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei agrează aplicația, dar îi îndrumă pe utilizatori să asculte întâi sfaturile unui duhovnic, potrivit materialului difuzat la Pro Tv.

″Înțeleg această aplicație în epoca Internetului, a distanțelor foarte mari. Personal recomand ca fiecare tânăr sa ia și binecuvântare de la duhovnic pentru că îi știe firea, personalitatea, desigur aceasta aplicație nu poate înlocui întâlnirea față către față”, a declarat Constantin Sturzu, purtător de cuvânt al Mitropliei Moldovei și Bucovinei.

