Antrenorul Edi Iordănescu, mesaj ferm de susținere: "Încrederea mea în grup este totală"

"Înainte de orice, m-am obişnuit să nu comentez ce se discută în spaţiul public. Fiecare are dreptul la opinie. Echipa asta a demonstrat ceva. După foarte mult timp, fotbalul românesc a scos din nou capul la suprafaţă şi are mult potenţial. Am spus că ne dorim să obţinem cât mai mult din această experienţă, şi am încredere că putem produce în continuare lucruri deosebite. Am construit în timp un grup frumos care produce rezultate. Şi îmi doresc ca atunci când se va termina acest turneu final pentru noi, iar acest lucru să dea Dumnezeu să se întâmple cât mai departe de acest moment, această echipă naţională să fie un factor pozitiv pentru tot ce înseamnă tineret, copii. Să inspirăm. Să transmitem asta pentru cluburi, pentru jucători, că atunci când faci lucrurile în cel mai serios mod, ai şanse pentru performanţă.

