Anthony Fauci: Am ieșit din faza de pandemie în această țară? Da!

Statele Unite au depășit faza de pandemie de COVID-19, a declarat dr. Anthony Fauci, consilierul medical principal al președintelui Joe Biden și directorul Institutului Național de Alergii și Boli Infecțioase, scrie CNN.

„Cu siguranță, în acest moment, în această țară, am ieșit din faza de pandemie. (...) Ne aflăm la un nivel scăzut, în acest moment. Așadar, dacă vă întrebați dacă am ieșit din faza de pandemie în această țară? Da, am ieșit", a declarat Anthony Fauci.

Situația COVID-19 din Statele Unite nu reflectă neapărat ceea ce se întâmplă în restul lumii, a mai precizat Anthony Fauci.

„Pandemie înseamnă o infecție larg răspândită, în întreaga lume, care se răspândește rapid printre oameni. Așadar, dacă vă uitați la situația globală, nu există nicio îndoială că această pandemie este încă în curs de desfășurare”, a mai zis acesta.

Bilanț coronavirus România

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 1.464 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 740 mai mult față de ziua anterioară.

159 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 134 persoane au fost reconfirmate pozitiv

În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 1.251 cu 21 mai puțin față de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 212 persoane, cu 12 mai puțin față de ziua anterioară.

Dintre cei 212 pacienți internați la ATI, 192 sunt nevaccinați.

Din totalul pacienților internați, 79 sunt minori, 78 fiind internați în secții, cu 2 mai mult decât în ziua anterioară și 1 in ATI, la fel ca în ziua anterioară.

Până astăzi, 65.456 de persoane diagnosticate cu infecție cu SarsCov-2 au decedat.

În intervalul 26.04.2022 (10:00) – 27.04.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 26 decese (14 barbați și 12 femei).

Dintre cele 26 de decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 0-9 ani, 1 la categoria de vârstă 50-59 de ani, 2 la categoria de vârstă 60-69 de ani, 8 la categoria de vârstă 70-79 de ani și 14 la categoria de vârstă peste 80 de ani.

25 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care prezentau comorbidități, iar 1 dintre pacienții decedați nu a prezentat comorbidități.

Din totalul de 26 pacienți decedați, 22 au fost nevaccinați și 4 vaccinați. 2 dintre pacienții vaccinați aveau vârsta cuprinsă între 70-79 de ani și 2 aveau peste 80 ani. Toți pacienții vaccinați care au decedat prezentau comorbidități.

