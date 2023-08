Şase judeţe din sudul şi sud-estul ţării şi municipiul Bucureşti se vor afla miercuri sub avertizare Cod portocaliu de caniculă şi disconfort termic accentuat.

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie, în zonele avertizate, respectiv Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, Ilfov şi municipiul Bucureşti, se vor înregistra temperaturi maxime de 37 - 39 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) se va situa peste pragul critic de 80 de unităţi.

Canicula şi disconfortul termic ridicat va persista pe parcursul zilei de miercuri în alte 16 judeţe (Argeş, Arad, Buzău, Caraş-Severin, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Gorj, Galaţi, Mehedinţi, Prahova, Tulcea, Timiş, Vâlcea, Vrancea şi Vaslui), zone unde meteorologii au emis atenţionare Cod galben. Valul de căldură va persista în sud-vest, sud şi în sud-est, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi.

Temperaturile maxime se vor situa în general între 33 şi 37 de grade Celsius

Temperaturile maxime se vor situa în general între 33 şi 37 de grade Celsius, iar minimele se vor încadra între 17 şi 23 de grade. Meteorologii avertizează că vor fi manifestări de instabilitate atmosferică accentuată local în jumătatea nordică a teritoriului şi pe arii restrânse în rest.

Pe de altă parte, valul de căldură se va intensifica din nou spre sfârşitul săptămânii. Pentru Capitală, meteorologii au anunţat caniculă şi disconfort pe parcursul zilei de miercuri, iar spre seară, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii, descărcări electrice şi averse.

Temperaturile maxime vor fi de 37 - 39 de grade Celsius, cele minime de 20 - 23 de grade, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate mai ales în seara şi noaptea zilei de miercuri, când va creşte probabilitatea pentru intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii, descărcări electrice şi averse, notează ANM.

Europa se află în continuare sub o cupolă de foc. În Franţa au fost înregistrate până acum 59 de recorduri termice, Spania se află sub Cod Portocaliu de caniculă. De asemenea, avertizările meteo rămân în vigoare pentru Austria, Ungaria, Cehia, Slovacia, Serbia şi Slovenia. În Italia, Portugalia, Germania și Elveția este Cod Roşu de caniculă. Mai mult, sudul continentului se află sub risc ridicat de incendii.

Avertizările meteorologice de caniculă au fost prelungite și la noi în țară. Oana Păduraru, meteorolog ANM, a spus cum va fi vremea în țara noastră perioada următoare.

