Andrei Pavel, afirmații dure în cazul de dopaj al Simonei Halep: Nu s-a dopat niciodată intenționat

Andrei Pavel, fostul antrenor al Simonei Halep a reacționat în cazul de dopaj cu o substanță interzisă, roxadustat, în care este implicată românca.

Aceasta a fost depistată pozitiv anul trecut, la US Open, iar din octombrie 2022 este suspendată provizoriu, mai mult, deși a fost audiată la finalul lunii iunie, verdictul din partea ITIA întârzie să vine, fapt ce o ține pe româncă departe de circuit.

Andrei Pavel: ”Nu merită ce s-a întâmplat”

Andrei Pavel susține că Simona Halep, fost lider mondual, a fost mereu foarte atentă cu regimul său alimentar, unul simplu și echilibrat, dar mai ales că își dorește să o vadă din nou în turneul american.

”Nu înțeleg de ce nu e decizia deja luată, de ce o prelungesc atât de mult. Am văzut că e înscrisă la US Open, am văzut că se antrenează. Ar fi o gură de aer să joace la US Open.

Sper să revină pe terenul de tenis, am văzut că a revenit și Caroline Wozniacki. M-a surprins foarte mult toată povestea asta cu dopingul.Cât am fost antrenorul ei, ea mânca foarte simplu, foarte normal.

Îi plăceau puiul, piureul de cartofi, tiramisu ca prăjitură, lucruri foarte simple. Iar în ceea ce privește vitaminizarea, era și mai simplu, foarte simplu, nu era nimic științific.

Eu am auzit o grămadă de conspirații despre Simona Halep, dar gândiți-vă că eu am auzit o grămadă de conspirații și despre meciurile mele, că aș fi vândut nu știu ce partidă.

Pe vremea mea, se scria că Andrei Pavel e sub influența pariurilor și tot felul de lucruri de care habar nu aveam. Nu am de unde să știu ce e acolo, dar din punctul meu de vedere e o nebunie. Sper să afle ce s-a întâmplat, dar eu n-am nicio bază să spun ceva concret.

Simona a trecut prin lucruri destul de nasoale, și pe terenul de tenis, și pe plan personal. Nu merită ce s-a întâmplat.

Tot ce pot să spun este că ea nu s-a dopat niciodată intenționat, nu a făcut-o pentru tenis, pentru performanță, ci pentru niște lucruri personale”, a declarat Andrei Pavel, în cadrul podcast-ului SportCast, notează Eurosport.

Potrivit clasamentului live, Simona Halep se află pe locul 578 WTA, în timp ce în clasamentul oficial este pe poziția 58, aproape de cea pe care o ocupa în octombrie 2011 (locul 56).

Pentru Halep, ultimul meci jucat a fost cel de la US Open 2022, pe care l-a pierdut în primul tur în fața jucătoarei Daria Snigur (Ucraina).

În așteptarea verdictului, Simona Halep se antrenează intens, în speranța că va putea să participe la ultimul turneu de Grand Slam al anului, cel la US Open.

