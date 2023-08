Andrei Caramitru s-a luat „cu mâinile de cap“ când a aflat de noul dosar care o vizează pe Clotilde Armand / „Prostie pură! Nu prea văd cum Dumnezeu o să poată sa scape“

Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, a ajuns azi de dimineață la Parchetul Curții de Apel București, în dosarul în care a fost acuzată de ANI de incompatibilitate și conflict de interese.

Aceasta este acuzată de inspectorii Agenției Naționale de Integritate (ANI) că în exercitarea atribuțiilor de edil al Sectorului 1 a semnat mai multe dispoziții prin care s-a numit pe ea însăși în funcția de manager al unui proiect finanțat din fonduri europene. Conform ANI, aceste dispoziții semnate de Clotilde Armand au produs un folos material pentru ea însăși în cuantum de 18.710 lei. Concret, edilul Sectorului 1 ar fi încălcat, prin aceste acțiuni, mai multe articole din Legea 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și combaterea corupției. Clotilde Armand a contestat în instanță raportul ANI.

CITEȘTE ȘI - Clotilde Armand este suspectă. Primele declaraţii la ieşirea de la Parchet

Caramitru: M-am luat cu mâinile de cap

Andrei Caramitru a comentat situația pe Facebook, unde a sfătuit-o pe Clotilde Armand să demisioneze, înainte de a fi condamnată. În plus, acesta a precizat că dosarul în care este vizată Clotilde Armand aduce un imens deserviciu USR-ului.

„A apărut chestia azi că Clotilde a dat cu subsemnatul la procuratură. Am citit și eu cazul și m-am luat cu mâinile de cap. Nu prea văd cum Dumnezeu o să poată să scape, chit că suma e minoră. Deci era un post deschis pentru un proiect și Clotilde pe semnătura ei s-a auto-numit și pe funcția aia și a mai câștigat încă un salariu în plus așa.

O sa îmi spuneți ce e chestie minoră, vorbim de câteva mii de euro. Da - clar. Însă NU îmi pot explica ce i-a trecut prin minte, e o chestie efectiv de prostie pură, de bezna minții - mai ales când știi câți vor să pleci din poziție si câți de abia așteaptă să lovească în USR cu așa ceva. Of of of:

Deci e ca și cum ești director la corporație, ai un post sub tine deschis, și te auto-angajezi tu ca să îți dublezi salariul. Și tu te evaluezi pe tine înțelegi. Evident directorul ar fi dat afară instant și ar râde și curcile de așa tâmpenie. Doamne ferește.

Cazul e super stupid de clar (e nevoie de ordinul inițial semnat de ea și de banii care i-au intrat în cont, asta e tot) - și e cam evident că nu are cum câștiga așa ceva.

Așa că - îmi pare rău să o zic - poate ar fi bine sa își dea demisia acum înainte să fie condamnată… oricum e un rău imens făcut USR din prostie, din bezna minții efectiv nu îmi pot explica așa ceva. Halucinant“, a scris Andrei Caramitru.

CITEȘTE ȘI - PSD cere demisia lui Clotilde Armand: USR nu mai poate invoca scuze pentru a face scut în jurul primarului Sectorului 1

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News