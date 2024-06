Andrei Caramitru, foc și pară pe Tudor Chirilă: Omul ăsta e chiar... Și îmi măsor cuvintele

Tudor Chirilă a fost invitat să le vorbească despre muzică și teatru elevilor de la Colegiul Național Gheorghe Lazăr, una dintre cele mai prestigioase unități de învățământ din România, însă acesta le-a recomandat poate celor mai pregătiți elevi să părăsească țara după finalizarea studiilor. Mai mult, Chirilă chiar s-a lăudat cu acțiunea sa pe Facebook.

Actorul a fost imediat taxat într-un comentariu de către jurnalistul Paul Gabriel Andrei, care a expus, în contradicție cu cele precizate de Chirilă, o modalitate mult mai sănătoasă de motivare a tinerilor de a rămâne în țară.

„Nu e problema mea de ce au considerat profesorii de la Lazăr potrivit să le vorbești tu copiilor, însă de ce nu le-ai recomandat să rămână în țară, să încerce să calce pe urmele unor români de succes? De ce le-ai dat exemplul cu primul ministru când David Popovici e la îndemână? Și el și-a amânat campionate internaționale pentru a putea rămâne și a studia. De ce să nu devină precum Dennis Man, jucător român la Parma? Drăgușin, mare caracter și jucător în Premier League la Tottenham. Halep, numărul 1 mondial, despre ce vorbim? Nu zic de Hagi, Nadia, Patzaichin, Ilie Năstase sau Lucian Bute că deja aceștia sunt uitați, nu mai știu copiii de azi de ei, când Gheboasă sau Isac sunt în trend.

Puteai chiar să te dai exemplu pe tine, fiu de personalitate importantă care a încercat toată viața să își facă singur un nume și a reușit. De ce să plece? Hai să-i ținem aici. De Florin Talpeș cofondator Bitdefender de ce nu le-ai vorbit? Puteai să amintești de Brâncuși și să-i inviți să-i viziteze operele. Pot continua cu exemplele până mâine. Sau să se uite la filmele lui Marcel Iureș care a ajuns și pe la Hollywood. În schimb tu te-ai dus sa le vorbești copiilor de un prim-ministru. Super, să te mai cheme, bravo profesorilor!“, a scris jurnalistul.

Andrei Caramitru, făcut foc și pară pe Tudor Chirilă

Andrei Caramitru a reacționat cu și mai multă fermitate. Într-o postare pe Facebook el l-a criticat pe actor pentru faptul că alungă tinerii din România în poate cel mai bun moment al țării noastre.

„Omul ăsta e chiar toxic deja, și îmi măsor cuvintele. Cum naiba te duci tu la un liceu de elită în țară și - în momentul cel mai bun al țării din toată istoria sa - le spui unor copii influențabili să plece din țară? Nu le spui să voteze, să se implice să schimbe lumea - ci să fugă? Și după mai pui și pe Facebook?

Doar pentru ca în bezna minții tale ai frustrări personale - nu mai ascultă lumea vama - sau ce naiba ai? Ce ra*at de influență asupra vieții lor are cine e prim-ministru? An de an avem alți prim-miniștri, omule. Dacă era Barna sau Drulă, trebuiau să stea în țară că erau salvați de cine - de Barna?

Și tu că ai stat în România și nu ești contabil sau căpșunar în diaspora - ți-a fost rău? Ce voiai să îți dea mai mult țara asta? Câți au mai mulți bani și faimă decât tine, totuși? Nu îți e rușine?

Și băi, Tudore - unde naiba vrei să se ducă exact copiii ăștia? În Olanda, Austria sau Franța, în Italia la cosa nostra sau ndranghetta? La spanioli, poate, care au căzut sub noi economic? Sau în Germania unde AfD e pe locul 2? Acolo e mai bine, nu? Tu gândești sau nu prea?

Știi tu că o să le fie lor mai bine? De unde știi tu asta? De ce nu pleci tu dacă ai atâția nervi?

Lăsați nai*ii copiii în pace că sunt mult mai smart decât suntem noi. Nu au nevoie de sfaturile noastre“, a scris Andrei Caramitru.

