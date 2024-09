Ana Birchall a vorbit, în cadrul emisiunii ”Interviurile DC News”, despre reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă, dar și despre firma chinezească implicată despre care a declarat că ”era pusă sub acuzație oficială de spionaj tehnologic în Statele Unite”.

„Chiar dacă nu am fost în lumina reflectoarelor, eu tot am promovat interesele României și interesele românilor pentru că m-am ocupat să ajut și eu atât cât am putut cu experiența și expertiza mea, fară să mă laud, este bogată în acest domeniu, promovând interesele României în proiectele strategice.

Mai punctual în relația cu Statele Unite, de exemplu, pentru reactoarele 3 și 4, pentru că nu se știe public, nu am comunicat și îmi asum și această critică, eu în toți acești ani de zile cât am fost în funcții publice nu am ieșit neapărat să mă laud cu ce fac, întotdeauna am considerat că faptele arată până la urmă ceea ce faci tu și e important din punctul ăsta de vedere că am ce să comunic, dar în septembrie 2019, în calitate de ministru al Justiției, am fost cea care am găsit soluția legală să îi înlăturăm din proiectele Cernavodă 3 și 4 cum le numim noi, construcția reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă, care pot să îți asigure ție, ca România, încă 20% din necesarul de consum al României pentru că un reactor îți dă ție aproape 10%, deci imaginați-vă ce poată să mai facă România cu în 20% numai din energia nucleară, complementar cu celelalte surse de energie.

Firmă chinezească, acuzată oficial de spionaj tehnologic în SUA

Deci, revenind la momentul 2019 septembrie, eu, în calitate de ministru al Justiției, e adevărat, cu sprijinul colegilor mei, majoritatea și de la Yale Law School, care erau în Departamentul de Justiție al Statelor Unite, am înlăturat această firmă din proiectele noastre, care nu făcea altceva decât să simuleze negocierile, dar îmi țineau aceste proiecte blocate, fără ca statul român să plătească un leu despăgubire, deși erau acolo multe despăgubiri 'de pe scaun', cum spunem noi în drept, pentru că această firmă chinezească era pusă sub acuzație oficială de spionaj tehnologic în Statele Unite. Deci, imaginați-vă unde am fi fost noi (...) în această perioadă, după Ucraina, cu o firmă chinezească acuzată de spionaj tehnologic în SUA. Nu numai că i-am dat afară fără să plătim un leu, dar ne-am și calificat pe acest program, Countering China and Russia, pentru că le-am arătat partenerilor strategici americani și celorlalți parteneri internaționali că a fost o decizie a statului român. Când tu investești în domenii strategice precum energie să nu lași acolo firme chinezești sau să nu lași acolo firme rusești, care nu făceau altceva decât să îți blocheze ție proiectele.

(...) Ideea, din punctul de vedere al părții românești, este că noi am reușit să deblocăm aceste proiecte și sunt acum pe o traiectorie să se realizeze. Energia, după cum știți, este un domeniu de securitate națională. Securitatea energetică este încă un atu al României, nu numai în a-ți asigura necesarul de energie al tău, dar poți să fii un generator de stabilitate și de securitate în regiune, inclusiv în relația cu Moldova”, a precizat Ana Birchall.

