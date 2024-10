General maior medic Florentina Ioniță-Radu a vorbit despre schimbările în natura agresiunilor militare. Întrebată despre pregătirea pentru a face față amenințărilor radiologice și chimice, aceasta a spus că nu există o secție de toxicologie la Spitalul Militar de Urgență. De asemenea, medicul a abordat problema lipsei unei zone dedicate marilor arși. Ea a subliniat că Spitalul Militar de Urgență Carol Davila nu dispune în prezent de o zonă dedicată marilor arși, ceea ce reprezintă o problemă. Aceasta a menționat că, în urma vizitelor la spitale internaționale, a observat diferențe semnificative în conceptele de tratament pentru marii arși comparativ cu cele din România.

„Agresiunile militare s-au schimbat. Dacă am avut politraumă, răni, diverse schije, proiectile, instrumente, acum vorbim de amenințare radiologică, armă chimică. Suntem pregătiți?”, a întrebat Val Vâlcu.

„E adevărat că nu avem o secție de toxicologie. Singura secție se toxicologie este la Spitalul de Urgență și era, cumva, o parte a Centrului de Cercetări al Armatei, dar terapia intensivă, în caz de apariție a unui astfel de caz, face față, și am avut cazuri de acest gen.", a spus medicul.

„Ne gândim nu doar la linia frontului, ci și la amenințări teroriste. Am văzut că în Japonia a fost folosit gazul sarin în metrou.”, a completat Val Vâlcu.

„Este adevărat că deocamdată nu avem o zonă pentru mari arși și asta este o problemă. Am refăcut ATI-ul cu fonduri europene și acolo am destinat o zonă pentru mari arși în caz de astfel de calamități, dar pentru domeniul militar, pentru că am vizitat foarte multe spitale mari din străinătate și conceptul, afară, este puțin modificat despre ce înseamnă conceptul în România.

Acolo, marele ars nu este la chirurgia plastică, ci este la terapie intensivă. De exemplu, în spitalul din Paris, există o zonă special destinată marilor arși în terapia intensivă.

De asemenea, și în Israel, doar că acolo e puțin particular, adică e și terapie intensivă și chirurgie plastică. Perioada de chirurgie plastică este definită și întreținerea permanentă a marelui ars și ce înseamnă pentru el tratamentul acestei patologii, care este una dintre cele mai complexe din medicină, s-a considerat că terapia intensivă este mai bine pregătită să managerieze marele ars. Și atunci, noi am mers în această zonă.", a spus general maior medic conf. univ. dr. Florentina Ioniță-Radu.

Ce îi lipsește Spitalului Militar de Urgență Carol Davila

General maior medic conf. univ. dr. Florentina Ioniță-Radu a spus că Spitalul Militar de Urgență Carol Davila se confruntă cu lipsa unei infrastructuri moderne, esențială pentru asistența medicală de calitate. Aceasta a subliniat că principala necesitate este un spațiu adecvat care să îndeplinească criteriile actuale de îngrijire medicală.

„Să ne spuneți dacă pentru un astfel de bolnav critic, nu neapărat mare ars, vă mai lipsește ceva, în momentul de față, și doriți să dezvoltați în viitorul apropiat.", a spus acad. prof. Irinel Popescu.

„Cel mai mult ne lipsește o infrastructură modernă în toate zonele și cred că asta, cel puțin pentru câțiva ani, va mai lipsi în România. (...)

Primul lucru care ne-ar trebui nouă ar fi spațiul pentru a întruni criteriile actuale de acordare a asistenței medicale în condiții optime. Aici suntem deficitari. Încercăm să ne descurcăm cu ce avem.", a spus general maior medic conf. univ. dr. Florentina Ioniță-Radu la emisiunea Academia de Sănătate, de pe DC News și DC Medical.

