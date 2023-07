Alina Culcea, directorul general Amgen România, preia și managementul Amgen Bulgaria

„A prelua conducerea filialei bulgare și a funcționa ca o singură echipă (România-Bulgaria) este o onoare și o mare responsabilitate în același timp. Asistăm la provocări semnificative la nivel global și european, precum perturbările geopolitice, efectele post-COVID, inflația în creștere, mediul de reglementare în schimbare. Acestea au creat necesitatea de a oferi un model de operare care să ofere sinergii extinse și eficientizarea organizației pentru a face față situației externe, în timp ce continuăm să construim capacități interne și să ne concentrăm pe misiunea noastră de a oferi pacienților noi terapii biologice. Facilitarea accesului la medicamente inovatoare pentru persoanele care suferă de boli grave este cel mai bun mod în care Amgen poate contribui la binele comun. Societatea se confruntă însă cu multiple provocări și ne străduim să contribuim cum putem mai bine pentru a le aborda, colaborând cu instituții, asociații de pacienți și profesioniști din domeniul sănătății”, a declarat Alina Culcea.

„Aș dori să îmi exprim recunoștința echipelor din cele două țări alături de care vom continua să promovăm pasiunea și cultura Amgen, rămânând mereu atenți la nevoile pacienților și favorizând dialogul din cadrul sistemului de sănătate”, a adăugat Alina Culcea.

Culcea, președinte ARPIM, între 2019-2022

Amgen România deține o poziție importantă la nivel național în sectorul medicamentelor biologice inovatoare și biosimilare. Amgen România se implică activ în programe globale de cercetare și dezvoltare farmaceutică, concentrându-se pe domenii terapeutice cruciale, cum ar fi oncologia, hematologia, bolile cardiovasculare, bolile inflamatorii, fragilitatea osoasă și nefrologia.

Alina Culcea a absolvit Universitatea de Medicină „Carol Davila” din București și are o experiență profesională de peste 25 de ani în industria farmaceutică. Înainte de a se alătura companiei Amgen în 2018, ea a ocupat funcția de Interim Country Manager și Head of Governmental Affairs and Patients Access la Novartis România. Cu efortul, leadershipul, angajamentul și creativitatea sa, a contribuit semnificativ la dezvoltarea filialei Amgen din România. În perioada 2019-2022, Alina Culcea a condus și Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM), din rolul de Președinte, având o contribuție activă în Comitetul Director al Asociației încă din 2016.

