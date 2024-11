Alimentul care îți întărește sistemul imunitar și te ajută să combați răceala în mod natural

Ananasul este un fruct de sezon, sărac în calorii, care poate fi consumat la orice oră din zi și în fiecare zi, dacă dorești. Pe lângă faptul că oferă o mulțime de proprietăți sănătoase, ajută la prevenirea răcelilor sau la ameliorarea acestora. Nu o spunem noi, ci doctorul nutriționist Elena Soria.

La micul dejun, ca desert sau gustare, sau într-un smoothie, felii, salată cu creveți fierți și rucola… consumul de ananas este foarte recomandat, deoarece, pe lângă faptul că nu îngrașă, susține sistemul imunitar și furnizează vitamine și minerale. Îți spunem toate beneficiile sale pentru răceală și multe altele.

Cum întărește ananasul sistemul tău imunitar

Este toamnă, iar această perioadă a anului este cea care aduce cele mai multe răceli în rândul populației, din cauza schimbărilor bruște de temperatură. Dacă consumăm ananas în mod regulat, doamna doctor Soria certifică faptul că vom fi mai protejați, cu un sistem imunitar mai puternic și într-o condiție nutrițională mai bună pentru a face față.

Motivul pentru care contribuie la un sistem imunitar puternic este că ananasul conține o cantitate mare de vitamina C, care, printre multe dintre funcțiile sale, ajută la protejarea celulelor de daunele oxidative. Fiind un aliment antioxidant, vitamina C reușește să neutralizeze acțiunea radicalilor liberi.

În plus, ananasul "contribuie la funcționarea sistemului imunitar, un aspect esențial pentru combaterea răcelilor de toamnă. Acest fruct delicios mai conține vitamine precum A, E și carbohidrați (puțini) cu absorbție lentă."

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik

Ananasul: sursă de energie și îmbunătățirea circulației

Medicul explică faptul că "acest fruct de iarnă conține minerale precum magneziul, fosforul și fierul, și se remarcă și prin cantitatea de iod pe care o conține. Iodul, printre multe dintre funcțiile sale, este necesar pentru ca celulele să transforme alimentele în energie și pentru producția normală de hormoni tiroidieni".

În ceea ce privește sistemul circulator, ananasul a fost asociat cu proprietăți anticoagulante, "ceea ce ajută la îmbunătățirea circulației sanguine și la combaterea hipertensiunii. Bromelina pe care o conține este o enzimă cu acțiune anticoagulantă, iar studiile au arătat că joacă un rol esențial în creșterea fluidității sângelui, îmbunătățind astfel circulația sanguină."

La ce ajută bromelina conținută în ananas

Bromelina despre care vorbim, și care poate că nu îți este foarte cunoscută, este un complex enzimatic digestiv ce conține sulf și se remarcă prin activitatea sa proteolitică. Adică, ajută la digestia proteinelor, descompunându-le în aminoacizi.

"Această enzimă a fost folosită în tratamente pentru afecțiuni precum aciditatea stomacală, absorbția deficitară a medicamentelor sau leziunile țesutului conjunctiv, și se crede că, atunci când este ingerată pe stomacul gol, acționează ca un agent antiinflamator natural care ajută în afecțiuni precum artrita, sinuzita acută, inflamația abdominală sau durerea în gât", spune doamna doctor.

Și adaugă ca sfat: "Este important să nu gătim ananasul la temperaturi ridicate, deoarece, ca în cazul majorității enzimelor, căldura ne va împiedica să ne beneficiem în totalitate de proprietățile sale".

Efectul depurativ al ananasului

Fructul despre care vorbim este un aliment diuretic natural, cu un conținut de 85% apă, care ajută la eliminarea lichidelor și toxinelor din organism, precum și la reducerea volumului corporal.

În plus, ananasul este aliatul perfect în dietele de slăbire datorită capacității sale de a îmbunătăți digestia proteinelor și de a regla tranzitul intestinal. De asemenea, este sățios datorită conținutului său de fibre (1,5 grame la 100 de grame de produs). În plus, ajută la prevenirea retenției de lichide datorită aportului scăzut de carbohidrați: are doar 50 de calorii la 100 de grame, potrivit 20minutos.es.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News