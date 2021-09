Alexandru Rafila: Vom DEPĂȘI maximul numărului de cazuri înregistrat în VALUL 3. Consecințe DRAMATICE

Dr. Alexandru Rafila, reprezentantul României la OMS, avertizează că în acest val 4 al pandemiei România ar putea înregistra mult mai multe cazuri de infectare decât în valul 3.

„Cred că vom depăşi maximul, numărului de cazuri înregistrat în valul trei şi lucrul ăsta o să aibă nişte consecinţe posibil dramatice.”, a spus Alexandru Rafila la Digi 24.

Cât timp va dura valul 4

Alexandru Rafila spune că al patrulea val al pandemiei va dura „cel puţin până la jumătatea lunii noiembrie”.

„Nu ştiu dacă aţi văzut ultima statistică a unui buletin de informaţii al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii care plasează România la o rată de reproducere a infecţiei la 1,3 cea mai mare din Europa (...) după Slovacia are cred că are 1,34. Deci avem clar o accelerare foarte mare a transmiterii în această perioadă. Deja am ajuns la 4.500 de cazuri pe zi. Ăsta e un element. Şi al doilea element de care mă tem cel mai mult este legat de faptul că sistemul de sănătate a suferit nişte şocuri în ultimul an şi jumătate, oamenii, chiar dacă sunt poate mai experimentaţi, în modul în care trebuie gestionate din punct de vedere medical lucrurile, sunt obosiţi, sunt iritaţi şi partea de sănătate, de fapt, în ultimele 8-9 luni nu prea a fost condusă. (...) Noi amplificăm haosul în criză, or chestiunea asta poate să facă valul 4 să devină cel mai impactant dintre cele pe care le-am trecut până acum în timpul acestei pandemii.”, a afirmat Alexandru Rafila.

Alexandru Rafila: Varianta Delta nu îi afectează mai mult pe copii

Persoanele cu vârste de peste 60 de ani sunt în continuare categoria cel mai afectată de tulpina Delta a coronavirusului, iar copiii nu sunt afectați mai mult de această tulpină, susține Rafila.

„Copiii şi adolescenţii cu vârsta între zero şi 18 ani reprezintă circa 25% din populaţia României, iar în ceea ce priveşte numărul de cazuri în spitale, în jur de 4% - 4,5% sunt internaţi în spital, iar la ATI 1,5 - 2%. Deci este clar că această categorie în continuare este mai puţin afectată şi acest virus Delta. Dincolo de faptul că se transmite incomparabil mai uşor decât variantele anterioare, nu pot să spun că produce infecţii predilect la copii. Sigur că discuţi de o populaţie care, în general, nu e vaccinată, dar procentul de cazuri spitalizate la ATI este mic. Nu aş vrea să folosim aceste exemple ca un soi de sperietoare pentru părinţi să nu îşi trimită copiii la şcoală şi să găsim, eventual, o justificare pentru faptul că se vor închide şcolile”, a spus Alexandru Rafila.