Alexandru Rafila, despre eliminarea măştilor în spaţiul public: Atunci sigur că se poate trece la această măsură

Alexandru Rafila consiseră ca această măsură poate fi aplicată doar daca nu mai există transmitere comunitară.

„Eu cred că domnul Simion are dreptate în măsura în care România sau alte țări, pentru că este o măsură care se aplică în Uniunea Europeană, în Marea majoritatea situațiilor, nu mai are loc transmitere comunitară. În momentul în care transmiterea comunitară nu mai are loc, atunci sigur că se poate trece la această măsură.

Eu vreau să vă spun că și dumneavoastră aveți dreptate atunci când spuneți că, dacă este o persoană singură care merge pe stradă sau dacă merge cu bicicleta, nu ar trebui să poarte mască.

Problema este că sunt multe alte situații în care există aglomeraţie, în care riscul de transmitere există și nu poţi să faci această diferențiere pentru că, într-un anumit moment ești, să spunem într-o zonă lipsită de pericol și în momentul următor ești în zonă glomerată, unde există pericolul de transmitere a infecției", a spus Alexandru Rafila la Antena 3.