Alexandru Rafila, cel mai așteptat răspuns legat de variola maimuței: Exclus așa ceva!

„Nici vorbă de pandemie. Este exclus așa ceva. Rata de reproducere a acestei infecţii este mult sub 1, este 0,3. Ştiți bine că, pentru infecția cu noul coronavirus, am plecat de la 3 și am ajuns pe la 10 sau chiar peste rată de reproducere. Deci riscul de infecție este mic și nu se transmite decât prin contact direct, prelungit, cu o persoană infectată”, a spus Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, duminică, la Antena 3.

„Cele 90 de cazuri care au fost înregistrate în Europa au fost oarecum grupate în majoritatea lor, în sensul că se poate stabili calea de transmitere în cadrul acelor grupuri", a mai spus Alexandru Rafila.

Variola maimuței. Lista infecțiilor cu cel mai mare potențial pandemic

„Monkeypox nu e o boală care să ne îngrijoreze din cale-afară, în condițiile în care au fost depistate mii de cazuri în Africa în cursul ultimilor 50 de ani. Se știe că boala n-are nici pe departe transmisibilitatea variolei sau a SARS-CoV-2 și că este mult mai puțin patogenă decât variola”, se arată pe pagina Facebook a RO Vaccinare, care preia declarațiile dr. Cristian Apetrei, profesor român în Departamentul de Microbiologie și Genetică Moleculară, membru în Centrul pentru Cercetarea Vaccinului și în Programul Postuniversitar în Microbiologie și Imunologie (PMI) de la Universitatea din Pittsburgh, SUA.

Acesta spune că boala nu are transmisibilitatea variolei, dar se transmite de la om la om, mai ales prin secreții. Asta înseamnă și saliva sau secrețiile respiratorii din tuse sau strănut, „și cum noi știm că sunt ceva probleme cu comportamentul pe stradă, asta înseamnă că trebuie oarecare prudență”.

Apoi, mortalitatea nu este cea din variolă (de până la 30%), dar nici nu-i „floare la ureche”. „Se estimează că, în cursul ultimilor 10-20 de ani, ratele cumulate ale mortalității prin monkeypox au fost undeva între 3-6%. Din nou, totul se reduce la R0. Care în cazul monkeypox a fost calculată a fi în jur de 0.32-0.35. Suficient de jos pentru ca să nu se producă răspândire explozivă. Reamintesc: un R0=0.32 înseamnă că, într-o populație complet susceptibilă, un individ cu monkeypox poate infecta cu success 0.32 alți indivizi. Asta prin definiție nu ridică probleme”.

„Se pare însă că rezervorul natural al virusului sunt rozătoarele. Ceea ce înseamnă că populația unde șobolanii aproape au ajuns animale de companie (mă refer acum doar la număr, nu la dimensiunile lor care sunt acelea ale unui cățel mai mititel) e la risc major. Faptul că unii cetățeni ai planetei se așteptau ca monkeypox să înceapă să zburde nu-i face pe aceștia nici conspiratori și nici vrăjitori. După cum am mai spus, e suficient să pui mâna pe orice carte de boli emergente și ai să găsești acolo informația”.

