Alegerile din SUA 2024, previziunile zilei. Ce spune jurnalistul Radu Tudor

Citește și: Ștefan Mandachi: Sunt fan și l-aș vota. Estimez câteva sute de înjurături pe aici de la dezamăgiți

După ce a analizat aproximativ 20 de sondaje din Statele Unite, Radu Tudor, jurnalist Antena 3 CNN, a remarcat că marjele de eroare limitează semnificativ capacitatea de a prezice rezultatul. Întrebat de redacția DCNews cine crede că ar câștiga alegerile, acesta a răspuns:

"Cel mai corect răspuns la această întrebare este «nu știu»! Cred că cine se aventurează să spună că o să câștige unul sau altul greșește, pentru că nu am avut de foarte mult timp rezultate atât de strânse. Am verificat în jur de 20 de sondaje de opinie din Statele Unite. Există niște motoare de integrare a acestor sondaje de opinie și toate dau rezultate în marja de eroare.

Așadar, ar fi imposibil să ne pronunțăm dacă va fi Donald Trump sau Kamala Harris. Cert este că anticipăm o noapte extrem de tensionată. De obicei, noaptea alegerilor din America era una veselă pentru unii și tristă pentru alții. De data aceasta, predomină tensiunea și spaima că ar putea, din nou, să apară mișcări de stradă și elemente de violență.

Cel mai sănătos pentru noi, ca jurnaliști, ar fi să nu ne aventurăm să spunem unul sau altul, pentru că asta ne învață meseria noastră - să fim precauți, uitându-ne la datele pe care le avem la dispoziție", spune Radu Tudor, analist militar și jurnalist Antena 3 CNN.

Cei doi candidaţi au nevoie de votul a 270 din cei 538 de delegaţi ai Colegiului Electoral pentru a se declara câştigători ai scrutinului prezidenţial, însă lupta se duce de fapt în şapte state: Pennsylvania (19 delegaţi), Carolina de Nord (16), Georgia (16), Michigan (15), Arizona (11), Wisconsin (10) şi Nevada (6).



Harris pare să-şi fi asigurat sprijinul a 226 de electori, aşa că mai are nevoie de doar 44, iar Trump începe cu 219, conform previziunilor CNN.



Nu întâmplător eforturile pe ultima sută de metri ale celor doi candidaţi s-au concentrat în aşa-numitele state „swing", decisive, care pot înclina balanţa în favoarea unuia dintre candidaţi, unde Harris a vorbit la 23:30, ora locală (04:00 GMT), iar Trump a început după miezul nopţii şi nu s-a mai oprit timp de două ore.



„Campania noastră nu a fost împotriva a ceva, ci pentru ceva. A fost o luptă pentru un viitor cu libertate, cu oportunităţi şi demnitate. (...) Noi, oamenii, avem puterea de a ne modela viitorul”, a declarat Harris, subliniindu-şi intenţia de a întoarce pagina „unui deceniu de politici impulsionate de frică şi divizare".



La rândul său, Trump a promis că va îmbunătăţi situaţia ţării după patru ani de administraţie democrată: „Nu trebuie să trăim aşa. Nu trăim bine. Cu votul vostru, vom rezolva orice problemă. (...) De noi depinde", a spus el.



În Pennsylvania, singurul stat în care s-au aflat ambii candidaţi, Harris şi Trump au vizitat două oraşe cu majoritate latino-americană, Allentown în cazul Harris şi Reading în cel al lui Trump, într-o ultimă încercare de a obţine votul hispanic care ar putea înclina balanţa.



În Allentown, Harris a făcut apel la importanta comunitate portoricană din oraş. Mai târziu, ea a mers din uşă în uşă la Reading şi a organizat un scurt miting la Pittsburgh, unde a cântat starul pop Katy Perry.



„Statele Unite sunt pregătite pentru un nou drum în care să-i vedem pe concetăţenii noştri nu ca pe un inamic, ci ca pe un vecin", a declarat aici vicepreşedinta. În urmă cu o săptămână, la un miting al lui Trump la New York, un comediant a numit Puerto Rico o "insula plutitoare de gunoi" şi a stârnit o controversă care încă nu a dispărut.



Mesajul lui Harris a contrastat cu cel al magnatului din New York, care şi-a reiterat propunerea de a întreprinde cea mai mare deportare a imigranţilor ilegali din istorie şi a ameninţat Mexicul cu tarife de 100% dacă nu opreşte imigraţia la graniţa comună cu SUA.



Echipa de campanie democrată prezice alegeri "incredibil de strânse" şi a cerut calm înainte de numărarea voturilor.



Circa 244 de milioane de americani sunt chemaţi la urne. Dintre aceştia, 80 de milioane şi-au exercitat dreptul de vot în avans, conform unei numărători a Universităţii din Florida.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News