Alegeri USR PLUS. Bulai: Mâine începe votarea în cel mai plictisitor partid din România

"Nimeni nu a amenințat pe nimeni cu răzbunarea. Nimeni nu a deschis dosar penal pentru contracandidați.

Nimeni nu a vehiculat excluderea din partid pentru cei care pierd. Niciunul dintre cei trei candidați nu a zis că îsi face alt partid dacă pierde. Niciun candidat nu a venit cu bodyguarzi la dezbateri. Nimeni nu a îmbrâncit pe nimeni.

Toți trei au susținut iesirea de la guvernare. Toți trei doresc refacerea guvernării alături de coaliția de dreapta. Toți trei au acces egal la baza de date a tuturor membriilor partidului.Toți trei zâmbesc frumos si răspund politicos la toate întrebările.

Unul e mai înalt. Ceilalalți îs egali de statură. Unul are nume de dac autentic, unul de profet si al doilea de mare mucenic. Nu are cum să iasă rău. Toți trei poartă ochelari si sunt ardeleni. Plictiseală mare de tot. Mâine începe votarea. Toți trei au emoții. Unul va câstiga. Toți trei vor aplauda si vor bea un pahar de vin împreună.

La final, fiecare spune ce e mai bine despre celălalt. Se bat pe umeri si merge fiecare la casa lui. Rămânând în acelasi partid. Împreună fac ordine la partid după conferința de presă. Nu fuge nimeni acasă cu stampila. Poveste închisă", a scris Iulian Bulai pe Facebook.

Ghinea: Miercuri începe votul online al membrilor USR PLUS pentru preşedinţia partidului

Votul online al tuturor membrilor USR PLUS pentru stabilirea preşedintelui partidului va începe miercuri, a anunţat fostul ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene Cristian Ghinea.



Întrebat marţi, la Europa FM, dacă revenirea USR PLUS în coaliţia de guvernare ar putea fi influenţată de viitorul preşedinte al partidului, Ghinea a afirmat că atât Dan Barna, cât şi Dacian Cioloş împărtăşesc acelaşi punct de vedere.



"Tot partidul este radicalizat pe ideea - şi pe bună dreptate - că nu mai putem accepta să lucrăm în aceleaşi condiţii. Problema de fond a fost că aceasta a fost o coaliţie dezechilibrată şi disfuncţională. Eu am participat la aproape toate şedinţele de coaliţie ca reprezentant al USR PLUS şi vă pot spune că era un cadru complet disfuncţional de luare a deciziilor şi o eventuală întoarcere a noastră, pe lângă condiţia legată de prim-ministru, trebuie să fie legată de două chestiuni. Una - o formalizare a acestei coaliţii, că nu ne mai putem vedea aşa, pur şi simplu, la domnul Orban în birou, stăm şi trăncănim trei ore, plecăm fără o agendă clară. S-a întâmplat de foarte multe ori", a spus el, adăugând că o altă condiţie ar fi stabilirea unor termene pentru implementarea obiectivelor, transmite Agerpres.