Alegeri SUA 2024 | Jurnalista Ioana Constantin: Nu înțeleg aceste temeri, nu trebuie să ne fie frică!

Jurnalista Ioana Constantin a oferit, pentru DCNews, o analiză complexă a situației politice din SUA și a impactului potențial asupra relațiilor internaționale, inclusiv cu România.

"Este o luptă foarte strânsă în acest moment. Cele 7 state-cheie care dau câștigătorul în America nu arată, în momentul de față, cine ar putea să câștige dintre Donald Trump și Kamala Harris. Pe de altă parte, eu sunt mai interesată să mă uit și la votul românilor de acolo din America. Sunt mulți români acolo care au propriile afaceri, care au o viață foarte independentă și care, am observat, că votează mai degrabă cu Trump.

De altfel, problema acolo este una de ordin economic. Donald Trump împreună cu Vance au promis că vor livra exact pe zona aceasta a preocupărilor oamenilor. Plus violență foarte ridicată, problema imigranților ilegali, dar și problema drogurilor. Din perspectiva asta, pare că ceea ce a promis Trump și Vance este mai aproape de nevoile americanilor, pentru că votul acesta este, în primul rând, pentru America.

Pe de altă parte, eu am văzut îngrijorările, inclusiv în România. Donald Trump a mai fost o dată președinte al Statelor Unite și nu s-au întâmplat nenorociri, nici în ceea ce privește România, nici în ceea ce privește Europa. De altfel, Trump este președintele american în timpul căruia Rusia nu a invadat niciun alt stat, ceea ce în mandatul lui Biden iată că s-a întâmplat. Bonus, conflictul din Orient, care, iarăși, este foarte important.

E foarte strâns rezultatul, nu cred că avem motive să ne îngrijorăm. Dacă iese Trump sau dacă iese Kamala, România are un parteneriat strategic cu America. Indiferent de cine a fost președintele Americii, România a fost privilegiată în această relație. Suntem parte a NATO, unde America are un rol foarte important. De asta cred că îngrijorările pe care le au americanii de rând nu ar trebui transferat către noi, în Europa sau în România.

Uniunea Europeană ar trebui să caute niște căi de reformare și de consolidare serioase, pentru că lumea asta toată a intrat într-o altă logică. Avem, pe de o parte, războiul, dar mai este și războiul comercial foarte puternic, care este, în principal, cu China, și pe care îl duce America. Uniunea Europeană, ca bloc, are o problemă de competitivitate și de securitate. Avem și noi foarte multe probleme, inclusiv de ordin economic, pe continetul european.

Eu am o doctrină foarte apropiată de cea a republicanilor, nu am ascuns niciodată această chestiune. Sunt un om de dreapta, am susținut întotdeauna republicanii, și sunt mai apropiată de ceea ce spune Donald Trump, pentru că înțeleg foarte bine un lucru elementar - că România nu are de ce să se teamă în povestea asta. Noi am avut întotdeauna un parteneriat și o relație privilegiată cu America. Am văzut că e o teamă foarte mare care este alimentată în ultima perioadă.

Fiecare stat în parte trebuie să își vadă de politicile sale, nu avem de ce să ne fie frică. Trebuie să ne vedem de parcursul nostru mai departe. Suntem un stat membru NATO, avem un parteneriat strategic cu SUA care a fost semnat în mandatul președintelui Traian Băsescu. Președinții americani, indiferent care au fost ei, au fost prieteni ai României. Președintele în funcție, Joe Biden, este prieten cu România. Donald Trump l-a primit pe călătorul nostru de la Cotroceni, pe Iohannis, la Casa Albă. Să ne amintim că Bush a fost în România alături de președintele Traian Băsescu, Barack Obama foarte aproape de ce se întâmpla în țara noastră, Bill Clinton a fost și el la noi. Nu înțeleg aceste temeri alimentate de unii sau de alții.

Politicile lor de acolo, temele de campanie, trebuie văzute și în context intern, nu întotdeauna are treabă cu ce se întâmplă la noi", a declarat jurnalista Ioana Constantin pentru DCNews.

