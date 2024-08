”Aici poţi găsi un loc bun sub soare”. Primarul Sibiului, către sașii întorși în aceste zile acasă: Nu uitaţi că mulţi dintre românii care trăiesc azi în Germania...

”Permiteţi-mi să vă adresez un îndemn: să nu uitaţi că mulţi dintre românii care trăiesc azi în Germania au dificultăţi de integrare asemănătoare, poate, cu cele cu care v-aţi confruntat şi voi. Fiţi receptivi la nevoile lor şi ajutaţi-i cât de mult puteţi”, a spus primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor.



Primarul Sibiului le-a mai transmis: ”Ţara în care trăim astăzi, dar şi acest oraş, s-au schimbat mult în ultimii ani. Însă munţii şi văile, câmpiile şi râurile, bisericile sau bisericile fortificate au rămas aceleaşi. Ele continuă să vă invite să vizitaţi ţara, să vă bucuraţi de ea şi poate să găsiţi aici un nou început. În România de azi vorbim despre oportunităţi, despre egalitatea de şanse. Aici poţi găsi un loc bun sub soare, îţi poţi face un rost. Cei reîntorşi ca şi cei stabiliţi aici după Revoluţie, din ţările vorbitoare de limbă germană, stabilesc legături, se ajută între ei, iar noi ne străduim să îi includem în comunitatea noastră deschisă şi să clădim ceva nou împreună”, conform Agerpres.



Peste 10.000 de saşi din străinătate s-au întors în aceste zile la Sibiu, la întâlnirea internaţională a acestor etnici germani, la care principalul invitat este preşedintele Klaus Iohannis, fost lider naţional al Forumului Democrat al Germanilor din România şi primar al municipiului.



Întâlnirea Internaţională a Saşilor, la care au fost invitaţi demnitari germani, ministrul Culturii, Raluca Turcan, ambasadori, se va termina duminică seara, cu un concert susţinut de Peter Maffay în Piaţa Mare din Sibiu.

Mesajul președintelui Klaus Iohannis, cu această ocazie:

Doamnă Primar Astrid Fodor,

Herr Minister Eric Beisswenger,

Doamnă ministru Turcan,

Herr Jürgen Porr, Vorsitzender des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien,

Herr Rainer Lehni, Präsident der Föderation der Siebenbürgen Sachsen,

Herr Martin Bottesch, Vorsitzender des Demokratischen Forums der Deutschen in Siebenbürgen,

Doamnelor şi domnilor parlamentari din România şi din Germania,

Meine Damen und Herren Parlamentsabgeordnete aus Rumänien und Deutschland,

Herr Berndt Fabritius, Präsident des Bundes der Vertriebenen,

Dragi participanţi la reuniunea internaţională a sașilor transilvăneni,

Liebe Landsleute von Nah und Fern,

Mă bucur să mă aflu în mijlocul dumneavoastră, la aniversarea unui moment semnificativ pentru istoria comunității săsești din Transilvania.

Anul acesta se împlinesc 800 de ani de la consfințirea drepturilor strămoșilor noștri stabiliţi în această regiune, coloniști în căutarea libertății, dar în același timp apărători ai civilizaţiei europene și ai valorilor creștine în fața atacurilor venite dinspre Răsărit.

Diploma regelui Andrei al lI-lea sau Bula de Aur, cum i se mai spune, a stabilit un complex și funcțional regim de administrare a comunității săsești, în aspectele vieții politice, judiciare, religioase, economice și militare, generând astfel dezvoltarea așezărilor, înflorirea meșteșugurilor, a comerțului, a educației și a artelor.

Atunci când sașii reuniți la Mediaş, în 1919, au aderat la Marea Unire, au adus națiunii române o multiseculară experiență civică, o bogată tradiție industrială și o strălucitoare moștenire culturală cu care astăzi, noi toți, ne mândrim.

Es sind 800 Jahre vergangen seit unseren Vorfahren, die nach Siebenbürgen gekommen waren, um in Freiheit zu leben und da die europäische Zivilisation und christlichen Werte vor Angreifern aus dem Osten verteidigten, ihre Rechte urkundlich bestätigt wurden.

Der von König Andreas II. ausgestellte „Goldene Freibrief” war die Grundlage für ein komplexes und funktionales Verwaltungssystem der Siebenbürger-Sachsen in politischer, juristischer, religiöser, wirtschaftlicher und militärischer Hinsicht und führte zum Erblühen des Handwerks und Handels, der Bildung und der Kunst.

Als die Sachsen sich im Jahr 1919 in Mediasch für die Vereinigung Siebenbürgens mit Rumänien aussprachen, brachten sie sich in den neuen Staat mit ihrer jahrhundertealten Erfahrung gesellschaftlichen Zusammenlebens, einer reichen industriellen Tradition sowie einem großartigen kulturellen Erbe ein, worauf wir heute stolz sind.

Amintirea acestui trecut - cinstirea valorilor sale, onorarea suferinţelor și a sacrificiilor din care el a fost ridicat- este în ADN-ul sașilor transilvăneni și face ca ei, oriunde s-ar afla, să nu-și uite pământul natal și să nu-și abandoneze tradițiile unei identități respectate și admirate pe toate meridianele. Suntem reprezentanții unei comunități care, de-a lungul istoriei sale, s-a luptat pentru libertate și a construit cetăți, a clădit orașe pentru prosperitate, justiție și bună guvernare și a ridicat biserici pentru a-și mărturisi credința și a-l slăvi pe Dumnezeu.

Die Erinnerung an diese Vergangenheit – die Achtung ihrer Werte, das Gedenken an ihre Leiden und Opfer, gehören zum Wesen der Siebenbürger Sachsen, was dazu führt, dass sie, ganz gleich wo sie sich befinden, ihre Heimat nicht vergessen und die Traditionen sowie ihre überall in der Welt geachtete Identität bewahren.

Wir sind Mitglieder einer Gemeinschaft, die im Laufe ihrer Geschichte für Freiheit gekämpft und Burgen gebaut hat, die Städte errichtet und nach einem eigenen Rechtssystem verwaltet hat und die zur Ehre Gottes Kirchen gebaut hat.

”Heimat ohne Grenzen” - titlul întâlnirii la care ne aflăm - exprimă realitatea în care trăiesc astăzi majoritatea urmașilor contemporanilor lui Conrad Haas, ai lui Samuel von Brukenthal ori Hermann Oberth, departe de locurile natale, dar animați de voința de a păstra spiritul locului transilvan pe care îl poartă în suflet, pentru a-l dărui copiilor și nepoţilor.

„Heimat ohne Grenzen” – das Motto der heutigen Veranstaltung – drückt die Realität aus, in der die meisten der Nachkommen der Zeitgenossen von Conrad Haas, Samuel von Brukenthal und Hermann Oberth heute fern ihres Herkunftsgebietes leben, jedoch beseelt vom Willen, ihre siebenbürgische Eigenart zu erhalten und an ihre Kinder und Enkelkinder weiterzugeben.

Dragi participanți,

România modernă, fondată pe viziunea elitelor care au însuflețit toate generațiile ultimilor două sute de ani, a fructificat eforturile și opera marilor ei personalități, printre care un loc important îl au cele provenind din rândul minorității germane.

Prestigiul de care se bucură astăzi țara noastră este și opera tuturor celor care, păstrând memoria și tradițiile înaintașilor, le înțeleg ca pe o responsabilitate de a duce mai departe aspirațiile lor de libertate și de prosperitate.

Liebe Anwesende,

das moderne Rumänien, gegründet auf der Vision seiner Eliten, welche alle Generationen der letzten zweihundert Jahre beseelten, hat einen Nutzen gezogen aus den Anstrengungen und der Leistung seiner großen Persönlichkeiten, unter denen Angehörige der deutschen Minderheit einen bedeutenden Platz einnehmen. Das Prestige, dessen sich unser Land heute erfreut, ist das Ergebnis der Arbeit aller, die das Andenken an die Vorfahren und den Erhalt der Traditionen als Verantwortung verstehen und deren Streben nach Freiheit und Wohlstand weiterführen.

Doamnelor și domnilor,

Acum 5 ani, în acest loc ne-am asumat prin Declarația de la Sibiu a Consiliului European un crez și un angajament, care rămân la fel de actuale în condițiile speciale, complexe și grave ale actualei perioade: prin contribuția tuturor, prin energiile diversităților culturale care ne-au îmbogățit, prin solidaritate și dialog vom dezvolta o Europă a libertății și a democrației, o Europă puternică și sigură, o Europă prosperă și competitivă!

Meine verehrten Damen und Herren,

vor 5 Jahren haben wir mit der Erklärung von Hermannstadt im Europarat ein Bekenntnis ausgesprochen und sind zugleich eine Verpflichtung eingegangen, die unter den komplexen und schwierigen Bedingungen der heutigen Zeit genau so aktuell sind wie damals:

Durch den Beitrag aller, durch die Energien der uns bereichernden kulturellen Vielfalt, durch Solidarität und Dialog werden wir ein Europa der Freiheit und Demokratie, ein starkes und sicheres, ein blühendes und konkurrenzfähiges Europa aufbauen.

La 800 de ani de la actul prin care strămoșilor noștri li se reconfirmau drepturile, și în primul rând libertatea de a-și clădi o societate a dreptății și a respectului legilor, ne însuflețim prin chemarea imnului Europei: „Alle Menschen werden Brüder”.

800 Jahre nachdem unseren Vorfahren ihre Rechte bestätigt wurden, allen voran die Freiheit, eine Gesellschaft der Gerechtigkeit unter Achtung der Gesetze aufzubauen, lassen wir uns von der Hymne Europas beseelen: „Alle Menschen werden Brüder”.

Îi felicit pe organizatori, doresc tuturor o reuniune de succes și vă urez bun venit în acest tărâm binecuvântat al Europei, unde ne regăsim împreună, deopotrivă în versul eminescian „ Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie”, cât și în „Siebenbürgen, süsse Heimat, Unser teures Vaterland!”.

Ich gratuliere den Veranstaltern, wünsche allen ein erfolgreiches Treffen und heiße Sie alle herzlich willkommen in diesem „Land des Segens”, in dem wir uns sowohl im Vers Eminescus „Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie“, als auch im Lied „Siebenbürgen Süße Heimat, unser teures Vaterland“ wiederfinden.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News