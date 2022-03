Afacere de succes cu pielea de pește. Poate fi folosită pentru o mare varietate de îmbrăcăminte, accesorii și încălțăminte

"În Aquitania este golful Arcachon: aici se consumă mult pește. Există acvacultură, în special păstrăvul. Deci,de ce să nu reciclăm deșeurile din acest sector și să-l transforme în piele?”, spune Marielle Philip, fondatorul companiei Femer Peau Marine.

Marielle își gestionează producția artizanală într-un mic atelier. Folosiește piei aruncate de vânzătorii de pește și angrosisti.

„Procedeul este destul de lung - spune Philip -. Durează aproximativ două săptămâni pentru a trece de la pielea brută la pielea vopsită și finisată. Pieile trec printr-o serie de băi, o baie de bronzare și băi de vopsire, iar apoi printr-un tratament mecanic: sunt turtite si intinse, pentru o mai buna flexibilitate si o anumita finete. Folosim doar plante zdrobite, fara alte chimicale, deci este un proces destul de virtuos din punct de vedere al mediului”.

"Este la fel ca pielea clasică. Singura diferență este că are un model solz, ca pielea de struț, de crocodil sau de șarpe. Așa că se încadrează în categoria așa-numitelor piei exotice." Această metodă inovatoare de reciclare a deșeurilor a găsit sprijin din partea Fondului European pentru Afaceri Maritime, pescuit și acvacultură, rezultând o afacere de succes.

Ca și alte tipuri de piele exotică, pielea de pește poate fi folosită pentru o mare varietate de îmbrăcăminte, accesorii și încălțăminte.

„Pantofi pentru copii și femei, mici suporturi pentru carduri, bagaje mari, genți, brățări, brelocuri: utilizările sunt nesfârșite – spune Karine Coutière, o meșteșugărească care lucrează cu pielea.

Poveștile de succes cu femeile ca protagoniste tind să iasă în evidență în industria pescuitului, care este în general dominată de bărbați. În Europa, mai puțin de 4% dintre lucrătorii de pe navele de pescuit - și mai puțin de un sfert dintre cei din acvacultură - sunt femei.

Pe insula greacă Kefalonia, există una dintre puținele companii care merge împotriva curentului. Condusă de Lara Barazi-Geroulanou de la sfârșitul anilor 1990, Kefalonia Fisheries și-a mărit producția de 30 de ori, menținând-o în același timp sustenabilă din punct de vedere ecologic. Compania crește biban de mare și dorada în cuști plutitoare pentru clienți din întreaga lume.

"Majoritatea echipei noastre este formată din femei, spune Barazi-Geroulanou. Avem femei fantastice în diverse sectoare, de la vânzări la controlul calității până la resurse umane. Practic, cred că suntem toate femei, cu excepția a două departamente".

În timp ce bărbații tind să facă sarcini mai fizice - cum ar fi hrănirea peștilor sau scufundările pentru a inspecta plasele - femeile au roluri de conducere și administrație. Acest tip de organizare facilitează echilibrul dintre obligațiile profesionale și familiale, potrivit unui articol publicat de Euronews.

H ΕΛΟΠΥ στηρίζει της γυναίκες στην ελληνική υδατοκαλλιέργεια και ο @Loctier @euronews το κάνει ντοκυμαντέρ στα ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς!



HAPO supports #women in Greek #aquaculture and @Loctier @euronews #ocean is filming his new documentary in Kefalonia fisheries! #fishfromgreece pic.twitter.com/eQ5ImniyOm