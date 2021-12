Aeroportul Internațional Craiova - modernizare de 100 milioane euro

”Este un proiect de anvergură, cu o valoare de 97 milioane euro. La finalul implementării, Aeroportul Internațional Craiova va avea un nou terminal de pasageri care va putea procesa 2 milioane de pasageri anual. Infrastructura de mișcare va fi extinsă și modernizată pentru a spori securitatea și siguranța aviației și vom avea o nouă parcare cu aproape 300 de locuri. Noul terminal va fi dotat cu echipamente și sisteme de control pentru creșterea siguranței și securității pasagerilor și a bagajelor acestora. Acest lucru va permite deservirea aeronavelor de tip Airbus A321 și similare, pentru asigurarea unui punct de legătură aerian stabil și adecvat ca mărime, ce conectează regiunea Oltenia și nord-vestul Bulgariei, cu țările Europei și ale Orientului Mijlociu”, a precizat Sorin Manda, directorul Aeroportului Internațional Craiova.









Proiectul este cofinanțat și de Consiliul Județean Dolj, instituție care, în ultimii ani, a direcționat fonduri consistente pentru dezvoltarea Aeroportului Internațional Craiova.



”În ultimii ani am abordat o altfel de strategie la Consiliul Județean. Am început să ne canalizăm eforturile către proiecte majore, care generează valoare adăugată din punct de vedere economic și care produc efecte pozitive pe termen mediu și lung. Aeroportul este unul dintre cele mai importante astfel de proiecte pentru că este principala poartă de intrare în regiune. Nu ne referim doar la cele cinci județe din Oltenia pentru că districtele din nordul Bulgariei și zona din nord-estul Serbiei se află în aria de captare a Aeroportului Internațional Craiova.



Prin investițiile pe care le vom demara, vom ajunge la ceea ce ne-am propus să fim: un important pol de dezvoltare economică al României. Odată realizat, noul terminal ne va ajuta să ne atingem obiectivul: acela de a atrage investitori și turiști, nu numai în județul Dolj, ci în întreaga regiune Oltenia”, a declarat Cosmin Vasile, președintele Consiliului Județean Dolj.



Aeroportul Internațional Craiova face parte din rețeaua TEN-T globală și a cunoscut una dintre cele mai mari creșteri ale traficului din întreaga țară în ultimii ani, odată cu introducerea de curse externe regulate de către un operator privat. Astfel, întreaga regiune din Sud-Vestul României are la dispoziție cea mai rapidă și confortabilă cale de transport către alte destinații din Europa, beneficiind de creșterea accesibilității, a mobilității și a siguranței traficului.

