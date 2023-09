"Sunt două trimestre de scădere, dar nu negative. Dar să nu uităm că Germania, cavalerul teuton al Europei, este o economie în corzi la momentul ăsta, nu îşi mai găseşte tempo-ul. Arabia Saudită, marele cumpărător de titluri de stat americane, este umăr la umăr cu China din punctul ăsta de vedere. Pe lângă declaraţiile războinice, ce contează foarte mult este că deţinerile de titlurile de stat ale Arabiei Saudite sunt la cele mai mici cifre din ultimii 15 ani. 150 de miliarde, e nimic. China, 850 de miliarde. Absolut nimic.

O modalitate prin care criza internaţională se manifestă este acest tango love-hate între marile puteri economice. Nici nu înţelegi ce e acolo. Ele îşi pasează unele la altele recesiune, depreciere de monedă.

Suntem într-un război mondial economic, comercial şi financiar. Uitaţi-vă la bătălia teribilă dintre cei doi giganţi mari de IT, american şi chinez. Uitaţi ce duel de skanderberg e acolo. Într-un război financiar de titluri de stat. Şi atunci Europa, care nu e în cel mai bun format, se uită la iarnă un pic îngrijorată.

În România, creşterea economică este rezonabilă, dar totuşi insuficientă. Avem nevoie de o creştere economică, pentru că e principalul nostru suport. Dobânzile vor rămâne sus, mai facem şi reforma asta fiscală, încasările la buget stat, ciclul economic e în scădere, presiunea pe energie, combustibil va fi în creştere. Cei de la OPEC la fiecare şedinţă au mai tăiat un milion de barili pe zi. Asta înseamnă ofertă în scădere", a declarat Adrian Mitroi la Totul despre Bani.

Scăderea activităţii economice în zona euro s-a atenuat luna trecută, ceea ce sugerează că a fost depăşită perioada cea mai dificilă pentru fabrici, deşi cererea este la cel mai scăzut nivel din aproape un an, arată datele finale publicate vineri de S&P Global, transmite Reuters.



Germania, cea mai mare economie a zonei euro, are în continuare o evoluţie negativă, alimentând speculaţiile că ar fi "bolnavul" regiunii, chiar dacă este printre cele mai diversificate economii.



Indicatorul Composite Purchasing Managers (PMI) în zona euro, care măsoară activitatea în industrie şi sectorul serviciilor (considerat un bun indicator al stării de sănătate a economiei), a crescut la 43,5 puncte în august, de la 42,7 puncte luna precedentă. Este cel mai ridicat nivel din ultimele trei luni. Indicele care măsoară producţia, integrat în PMI, a urcat la 43,4 puncte în august, de la 42,7 puncte luna precedentă.



Un indicator PMI de peste 50 de puncte arată o expansiune a economiei, iar sub valoarea de 50 de puncte indicatorul reflectă o contractare a economiei, scrie Agerpres.

