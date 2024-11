Adrian Axinia, ales vicepreședinte al Comisiei de Energie din cadrul delegației la Adunarea Parlamentară EURONEST

Adrian Axinia a transmis că, din această postură, va sprijini Republica Moldova în procesul de aderare la UE și va promova avansarea proiectului gazoductului AGRI, care va contribui la consolidarea României ca hub energetic regional, având astfel un rol important pe piața energetică europeană.

„Dragi români, am plăcerea de a vă anunța că am fost votat ca vicepreședinte al comisiei de energie din cadrul delegației la adunarea parlamentară EURONEST.

Din această postură voi încerca, în primul rând, să ajut Republica Moldova să urgenteze procedurile de aderare la UE. Mai mult decât atât, voi participa activ la demersurile cu privire la avansarea proiectului pentru gazoductul AGRI.

Acest gazoduct reprezintă șansa noastră să devenim un hub energetic regional; astfel România va avea un cuvânt decisiv de spus pe piața energetică europeană”, a scris Adrian Axinia pe pagina de Facebook.

Adrian Axinia: Proiectul european va fi mai puternic doar în măsura în care se deblochează negocierile de extindere

Europarlamentarul le-a mulțumit colegilor săi din grupul ECR pentru sprijin și încredere. Potrivit acestuia, EURONEST este structura care vizează parteneriatul estic al Uniunii Europene. Din această postură, Adrian Axinia susține că va încerca să facă lucruri relevante și a început prin a le cere colegilor săi europarlamentari să transmită un mesaj clar de susținere pentru Chișinău, pentru a se evita repetarea situației din Georgia.

„În urma unui vot în Parlamentul European am fost ales vicepreședinte al Comisiei de Energie a delegației la Adunarea parlamentară EURONEST. Acest lucru a fost posibil datorită aprecierii și sprijinului arătat de colegii mei din grupul conservatorilor și reformiștilor europeni ECR. Profit de ocazie să le mulțumesc pentru încredere.

EURONEST este structura care vizează parteneriatul estic al Uniunii Europene. Vorbim de relația cu țări precum Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Moldova și Ucraina. Din această postură, voi încerca să fac câteva lucruri relevante. În primul rând, voi încerca să ajut Republica Moldova să urgenteze procedurile de aderare la Uniunea Europeană. De altfel, le-am și spus, într-un discurs, colegilor europarlamentari, că trebuie să dea un semnal clar de susținere pentru Chișinău dacă nu vor să repete situația recentă din Georgia.

De asemenea, ne interesează în mod direct să avansăm cu proiectul gazoductului AGRI (Azerbaidjan - Georgia - România Interconnector). Este calea cea mai bună ca România să devină hub energetic regional și să avem un cuvânt decisiv de spus pe piața energetică europeană. Proiectul european va fi mai puternic doar în măsura în care se deblochează negocierile de extindere.”, a spus Adrian Axinia într-un videoclip postat pe pagina de Facebook.

