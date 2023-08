Adormirea Maicii Domnului, pelerinaje în toată ţara. Unde se fac slujbe şi procesiuni religioase

Creştinii sărbătoresc astăzi Adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mare, prilej cu care în toată ţara sunt organizate slujbe şi procesiuni religioase. În judeţul Suceava vor avea loc mai multe pelerinaje ale creştinilor ortodocşi şi catolici, iar la Putna, la Mormântul domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt, credincioşii vor sărbători şi hramul mănăstirii, informează Rador.

Se zice că mormântul Mariei de la Ierusalim a fost găsit gol atunci când Apostolul Toma, absent la înmormântare, a deschis după trei zile mormântul ca să o mai vadă o dată pe Maica Domnului. La Ierusalim se păstrează şi astăzi mormântul gol în Biserica Adormirii Maicii Domnului. Sfânta Fecioară Maria este omul care se bucură în creştinism de cea mai mare cinstire după persoanele Sfintei Treimi. Credincioşii îşi pun nădejdea în mijlocirea ei şi de aceea cele mai multe rugăciuni se îndreaptă către ea.

De asemenea, la hramul Mănăstirii Putna sunt aşteptaţi mii de pelerini din toată ţara, dar şi din străinătate. În fiecare an, credincioşii vin la Putna pentru că este ziua mănăstirii, fiind sărbătorit hramul ctitoriei voievodului Ştefan cel Mare. An de an, în această zi, se organizează pelerinaje, însă la Putna oamenii vin mai devreme cu una, două zile pentru a îngenunchea la mormântul voievodului Moldovei şi pentru a se ruga la Icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului. La pelerinaj participă credincioşi din ţară şi din străinătate, dar şi mulţi români plecaţi în afară la muncă se întorc în aceste zile acasă la credinţa străbună, exprimându-şi astfel mulţumirea ca în zi de sărbătoare să fie alături de cei dragi. Şi comunitatea romano-catolică se pregăteşte să întâmpine mii de pelerini la Sanctuarul Naţional Marian de la Cacica. Sfânta Liturghie va fi oficiată în limbile română, maghiară, polomă şi germană.

