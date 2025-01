Adevăruri și mituri despre România: S-a născut țara noastră sub o stea norocoasă? Ce spune Minerva

Citește și: Celebra Raisa de pe TikTok, dată afară de Anca Alexandrescu din platoul Realitatea Plus / video

Analiza afirmațiilor sale, comparată cu datele disponibile, dezvăluie adevăruri, mituri și interpretări care necesită clarificări.

Denise Rifai, realizator TV: „Credeți că România s-a născut sub o stea norocoasă?”

„Da! (...) Gândește-te că România deține peste 60% din apa potabilă a Europei”, a spus Minerva. Această afirmație este eronată. Potrivit datelor, România nu are o proporție atât de mare din resursele de apă potabilă ale continentului. De fapt, țara noastră dispune de aproximativ 1.880 metri cubi de apă pe cap de locuitor pe an, situându-se sub media europeană. Mai mult, în ceea ce privește accesul la apă potabilă în gospodării, România rămâne pe ultimele locuri din Uniunea Europeană, cu doar 77,1% din populație având acces la apă potabilă sigură.

Confuzia poate proveni dintr-un fapt real, dar diferit: Potrivit datelor oficiale (pagina 36), România deține aproximativ 60% din rezervele de ape minerale ale Europei. Țara noastră are peste 2.500 de izvoare de apă minerală, ceea ce o plasează pe o poziție importantă în această privință.

O altă declarație a fost cea legată de resursele minerale din Munții Apuseni: „Gândește-te la materialele strategice care există în Apuseni și în zona cu probleme care este pusă sub semnul întrebării, unde se spune că vin ufologii, vin farfurii zburătoare. Acolo se protejează altceva, și de aceea ar trebui să ținem cont și să ținem cu dinții de Roșia Montană”.

Este adevărat că Munții Apuseni sunt o zonă bogată în resurse naturale, inclusiv aur, argint și alte metale rare. Roșia Montană, în special, a fost subiectul unor controverse intense privind exploatarea aurului. De exemplu, perimetrul minier Rovina, situat tot în Apuseni, este al doilea ca mărime din Europa, având rezerve estimate la 400 de milioane de tone de resurse confirmate.

Totuși, speculațiile legate de fenomene paranormale, precum OZN-uri și „farfurii zburătoare”, nu au nicio bază științifică. Acestea sunt povești populare care circulă în anumite cercuri, dar nu au fost susținute de dovezi sau investigații serioase.

Minerva a subliniat și că experiența sa profesională ca jurnalist i-a oferit perspectiva necesară pentru a face aceste afirmații: „Vezi? Asta m-a ajutat ca ziarist - să pot să studiez, să merg pe teren. Eu am făcut foarte mult teren. Îl aveam pe Mihail Sandu care era fotograful și ne duceam în multe locuri să vedem tot felul de lucruri”.

Deși experiența sa este valoroasă, ea nu validează afirmațiile eronate despre procentajele apei potabile sau legăturile paranormale cu resursele naturale din România.

