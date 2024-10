Adevărul despre "cocaina roz": Cocktailul de droguri care este pregătit de fiii lui El Chapo face ravagii în România, Europa dar și în SUA

Cunoscută și sub denumirile de 2C, tusi sau cocaină roz, așa-numita „cocaină roz” a înregistrat o creștere a 'publicității' și a utilizării în SUA, Europa România și Marea Britanie.

Deși a fost inventată în anii '70 și a avut o prezență minoră în scena petrecerilor începând cu anii '90, acest drog de sinteză a devenit popular abia recent, parțial datorită culorii sale atrăgătoare.

O astfel de creștere a venit însă alături de o serie de decese tragice, experții declarând pentru MailOnline că acest drog este „foarte periculos și imprevizibil”, deoarece rețeta sa variază extrem de mult.

Pachete cu acest drog au fost raportate de autoritățile din Anglia, Scoția și Țara Galilor, precum și în mai multe state americane și în destinații turistice populare din Spania și România, distribuția fiind legată de fiii fostului lider de cartel mexican El Chapo.

Dar ce este exact cocaina roz? Cât de răspândită este? Și care ar putea fi unele dintre consecințele catastrofale ale consumului? MailOnline explică.

Din ce este concepută 'cocaina roz'

Deși este numită cocaină roz, acest drog nu conține de fapt cocaină, cel puțin în majoritatea cazurilor.

Analizele sugerează că, deși rețetele variază, cel mai adesea este un amestec de ketamină, un tranchilizant și halucinogen, MDMA, un stimulant și psihedelic, și amfetamine precum metamfetamina.

Acesta este amestecat cu stimulente legale, precum cofeina, și colorant alimentar de căpșuni, pentru a-i conferi caracteristica nuanță atrăgătoare și un miros dulce.

Mixul descris mai sus este considerat o combinație standard pentru cocaina roz, dar au fost înregistrate și versiuni care adaugă LSD, alte halucinogene precum sărurile de baie, cocaină propriu-zisă și opioide puternice precum fentanilul.

Această potențială listă de droguri face ca substanța intitulată cocaina roz să fie deosebit de periculoasă, deoarece utilizatorii nu știu cu adevărat ce iau și în ce cantități, ceea ce face ca administrarea drogului să fie, în esență, un joc de „ruletă rusească,” potrivit unor experți.

Prețul cocainei roz variază în funcție de rețetă. Uneori este comercializată ca un drog exclusivist, la prețul de până la 80 de lire sterline (aproximativ 100 de dolari) pe gram, mai scumpă decât cocaina.

Alteori, când amestecurile sunt extinse cu componente mai ieftine, atunci prețurile ajung chiar și la 8 lire (10 dolari) pe gram.

Drogul este vândut în principal sub formă de pulbere, dar poate apărea și sub formă de pastile.

Istoricul 'cocainei roz' - Versiunile noi sunt o copie și nu conțin, de fapt, compusul original

Istoria cocainei roz datează din anii ’70, când un compus numit 2-C a fost sintetizat de biochimistul american Alexander Shulgin.

2-C face parte dintr-o clasă de droguri numită fenetilamine, care produce o combinație de efecte psihoactive și stimulante.

Deși a avut o oarecare popularitate ca drog de petrecere, abia când grupuri mari de crimă organizată, în principal din America Latină, au devenit implicate, 2-C a început să fie transformat în cocaină roz.

A fost comercializată sub denumirea „tuci”, o variantă fonetică a 2-C, dar aceste noi versiuni sunt o copie și nu conțin, de fapt, compusul original.

În schimb, cartelurile au folosit provizii mai ușor disponibile de ketamină și MDMA, care se crede că provin în principal de la laboratoare din China, pentru a imita efectele lui 2-C.

Acest lucru a continuat pe măsură ce drogul a început să fie introdus pe piețele vorbitoare de limbă engleză sub denumirea de cocaină roz, în esență o manevră de marketing menită să profite de popularitatea cocainei obișnuite.

Cartelul Sinaloa, principalul distribuitor, este condus de fiii lordului drogurilor El Chapo

Un articol din 2023 despre cocaina roz, publicat în *The American Journal of Drug and Alcohol Abuse*, arată că analizele au demonstrat că până la 99% din proviziile de droguri confiscate în țările din America Latină nu conțineau deloc 2-C.

Distribuția cocainei roz variază, dar autoritățile din SUA au atribuit o parte din proviziile care intră în țară și nu numai cartelului mexican Sinaloa.

Cartelul Sinaloa este condus de fiii lordului drogurilor El Chapo, după extrădarea acestuia în SUA în 2017.

Un raport al Agenției pentru Combaterea Drogurilor din SUA (DEA) a semnalat cocaina roz ca o îngrijorare crescândă și a observat că Sinaloa profită de interesul tot mai mare pentru acest drog.

„Guvernul mexican nu a dezvăluit confiscarea niciunui laborator de tusi în Mexic, dar cartelul Sinaloa este capabil să importe cantități mari de ketamină din China pentru a facilita producția de tusi în Mexic”, se arată în raport.

De acolo, proviziile de cocaină roz sunt distribuite prin rețeaua americană a cartelului către utilizatorii din SUA, inclusiv prin canale de social media precum Telegram.

DEA a declarat că ascensiunea cocainei roz face parte, de asemenea, dintr-o tendință mai largă și periculoasă în care proviziile de substanțe ilicite sunt tot mai des sintetice, produse în laborator, și nu cultivate din surse naturale, precum plante.

Cocaina roz, în Marea Britanie și România. Ce efecte distrugătoare poate avea

Cocaina roz a apărut și în Marea Britanie, iar autoritățile și experții avertizează că popularitatea sa este în creștere.

Public Health Scotland a emis un avertisment cu privire la acest drog la începutul acestui an, declarând că tendințele arată o creștere a consumului în anumite regiuni ale țării.

De asemenea, cocaina roz a fost semnalată la festivaluri de muzică din Marea Britanie. The Loop, un serviciu de verificare a drogurilor autorizat de Ministerul de Interne, a emis un avertisment cu privire la cocaina roz încă din 2022.

Efectele cocainei roz variază în funcție de amestecul utilizat, dar consumatorii au menționat senzații de euforie, vigilență și percepție intensificată, făcând-o un drog popular atât la petreceri, cât și pentru consumul acasă.

Însă, acesta vine și cu o serie de riscuri majore pentru sănătate.

Printre acestea se numără halucinațiile, agitația, crizele și chiar stopul cardiac, dar, datorită variațiilor mari în compoziție, lista riscurilor este vastă.

Dependența de oricare dintre drogurile din compoziția cocainei roz reprezintă, de asemenea, un pericol.

Lee Fernandes, terapeut principal pentru droguri și alcool la centrele private de tratament pentru dependență din Grupul UKAT, a declarat: „Riscurile combinării unor droguri precum ketamina, MDMA și metamfetamina sunt profunde. Deși inițial utilizatorul va experimenta o euforie intensă, vigilență crescută și o percepție senzorială îmbunătățită, acea experiență este urmată de un amestec extrem de negativ de sentimente, precum paranoia, anxietate persistentă și depresie".

„Acest lucru face ca Tusi sau Cocaina roz să fie atât de adictivă; din cauza stării de „cădere” extremă care urmează consumului, utilizatorii încearcă de obicei să evite acest efect luând mai mult pentru a rămâne "high". Dar când acea cădere se întâmplă, ceea ce inevitabil se întâmplă, îl lasă pe utilizator într-o stare extrem de vulnerabilă; atât fizic, dar, cel mai îngrijorător, mental", spune Fernandes.

Substanța a ajuns și în România, unde s-au făcut capturi în urmă cu doi ani, în timpul unui festival de muzică. Totuși, la noi în țară acest cocktail este extrem de costisitor, ajungând la câteva sute de euro pe gram, ceea ce îl face și mai dorit, conform Daily Mail.

