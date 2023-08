Acuzații grave la adresa primarului din Urziceni, Constantin Sava, lansate de consilierul local Adrian Peiu: Toate achizițiile, din depozitul său

Adrian Peiu a spus, printre altele, că primarul din Urziceni, Constantin Sava, ocupă funcţia de 20 de ani pentru că "tot aparatul de acolo îl votează constant, sunt şi alegeri într-un singur tur, cum să renunţe la salariile pe care le au?", dar l-a acuzat şi de traseism politic, pentru că ar fi trecut de la PNL la PSD.

De asemenea, consilierul local spune că "la spitalul municipal sunt medici buni, asistente bune, dar nu pot face treabă, pentru că nu sunt lăsaţi".

"Îl alegem pentru că alegerile sunt într-un singur tur. Aparatul de angajaţi din primărie, din spital, doar nu votează cu unul new entry, tot cu el. La salariul de 170 de milioane pe care îl are managera, poate vota pe altcineva? Cu cine să te opui aparatului ăsta din jurul primarului? Cu partidele mici? Partidele mari sunt ocupate. Primarul a balotat între PSD şi PNL. De un an de zile spune că se duce la PSD, că şi-a rezolvat organizaţia. Şi-a pus interpuşi în organizaţia PSD. Organizaţia PSD de la Urziceni e toată vândută lui. Sunt 5 consilieri şi toţi votează diferit.

Fac apel la dl Marian Neacşu, că ştie situaţia. Luaţi, domnule, măsuri, cu organizaţia PSD, că se face de râs la Urziceni. Opoziţia e vândută primarului. Am fost singur în opoziţie în acest mandat, restul sunt vânduţi lui.

La început au fost alegeri în două tururi, aşa s-a întâmplat. A făcut lucruri în zona de infrastructură pentru că tot ce se construieşte în Urziceni de ani de zile se facturează prin depozitului dânsului. De acolo se cumpără tot. Societatea care administrează apa şi canalul din oraş, la care dânsul este preşedintele CA, face toate achiziţiile prin depozitul său. Şi asta e dovedit, actele sunt transmise autorităţilor. Grav, ne-grav, aşa se întâmplă. Tot ce se facturează în şcoală, primărie, societatea de apă şi canal... Veniţi aici să vedeţi dacă a mai avut cineva curaj să facă alt depozit de materiale de construcţii. Autorităţile nu ştiu? Anchetatorii să îi sesizez eu? Ei de ce sunt acolo, să îi sesizez eu sau presa mereu? La depozit are iahtul depus acolo, pitit după nişte bolţari de construcţii. Da, are iahtul chiar acolo parcat. Cum să nu ne sfideze?

Am avut o relaţie specială cu acest om, era altceva. Dar din beţia asta de putere, după multe mandate, oamenii o iau razna", a declarat Adrian Peiu la Antena 3 CNN.

Ce se întâmplă la spitalul municipal din Urziceni. "Medici buni, dar nu sunt lăsaţi să facă treabă"

După ce i s-a spus că Colegiul Medicilor a anunţat că va face o investigaţie la spital doar dacă sunt implicaţi medici în aceste scandaluri, managerul unităţii nefiind cadru medical, Adrian Peiu a spus că "păi nu sunt şi ei antamaţi la cei 6 milioane de euro buget? Nu conlucrează? O mână spală pe alta. Ce treabă are ea cu Colegiul Medicilor, ea nu e medic. La Urziceni sunt medici buni şi asistente bune, dar nu sunt lăsaţi să facă treabă pentru că trebuie să respecte cutumele astea, să poată lua ei bani. Aici nu facem medicină, facem firmă comercială. De aia s-a ajuns unde s-a ajuns. E SRL-ul lui Sava, primarul".

Acest articol reprezintă o opinie.