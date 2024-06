Actualul și viitorul primar al Capitalei, Nicușor Dan, s-a întâlnit cu Gabriela Firea în campanie: Am stat amândoi foarte cuminți

„Este prin lege, cred că de acum doi-trei ani, este instituită Ziua Diasporei. Există un departament care există dintotdeauna, după 90', care se numește Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, care este în subordinea primului-ministru, de-a lungul timpului a fost și la Ministerul de Externe, acum e în subordinea primului-ministru. Acest departament organizează în fiecare an, de când s-a instituit ziua asta, o mare adunare a românilor din diaspora în care vin fel de fel de oameni, se întrunesc, au discuții, încearcă să construiască afaceri comune cu români de aici, să colaboreze cu instituțiile.

Invitație de la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

O primă întâlnire a fost într-o vineri la patriarhie și am primit invitația de la, cred că sunt două săptămâni și jumătate de atunci, acest Departament al Românilor de Pretutindeni și m-am dus și eu la eveniment. Acolo pe hol m-am întâlnit cu doamna Firea care primise și dânsa invitație de la același departament. Amândoi am stat în public, niciunul din noi nu s-a urcat pe scenă, au fost mulți vorbitori care au spus despre importanța diasporei și cum putem să colaborăm. Am stat în public amândoi foarte cuminți și bineînțeles că pe hol am schimbat niște politețuri ca doi oameni civilizați. Am avut o discuție foarte relaxată”, a declarat Nicușor Dan, în direct la B1 TV.

Nicușor Dan este actualul primar al Capitalei și câștigător al alegerilor pentru încă un mandat. Gabriela Firea, candidat la Primăria Municipiului București din partea PSD, s-a clasat pe locul doi, conform rezultatelor parțiale.

