Accident cumplit între Sighișoara și Târgu Mureș. Opt victime, printre care un copil de doar 1 an

Opt persoane, între care un copil de un an și 6 luni, au fost rănite.

Potrivit Poliției Mureș, un bărbat în vârstă de 55 de ani, care conducea pe DN13 E60, dinspre municipiul Sighișoara înspre municipiul Târgu Mureș, a intrat în coliziune cu un autoturism care circula regulamentar, condus de un bărbat în vârstă de 39 de ani.

”În urma impactului au rezultat opt victime: trei din autoturismul condus de bărbatul în vârstă de 55 de ani, respectiv șoferul și două femei pasagere și cinci victime din autoturismul condus de bărbatul în vârstă de 39 de ani, respectiv șoferul, un bărbat, două femei și o minoră de un an și 6 luni”, transmite Poliția Mureș, conform Mediafax.

Traficul este blocat la ora transmiterii știrii și deviat pe DJ 151D Acățari - Ungheni. Polițiștii rutieri fac verificări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentului.

”În primul rând, ar trebui să ne uităm la alte meserii. Fie că ești strungar, frezor, miner, electrician sau orice altceva, se face protecția muncii. Ce înseamnă protecția muncii? Înseamnă că periodic, o dată pe lună, maxim o dată pe an, o dată la șase luni, dar la meseriile mai riscante o dată pe lună se face protecția muncii. Asta înseamnă că îi spui lucrătorului respectiv ce să facă, cum să facă sau ce să evite ca să nu facă accident de muncă. După ce îi spui, îl pui să semneze o fișă de protecția muncii, mai vine și ITM, inspecția teritorială de muncă, care controlează angajatorul dacă a făcut protecția muncii cu angajatul, iar în cazul în care se întâmplă un accident de muncă și angajatul respectiv nu a făcut protecția muncii în ultima lună sau când era legal să o facă, administratorul sau patronul firmei poate să ajungă chiar și la închisoare.

Reflexele, mai importante ca vârsta

Ce se întâmplă în cazul condusului mașinii, care este cea mai periculoasă meserie și care produce cele mai multe victime? Nu se întâmplă nimic după ce ai luat permisul de conducere. Adică, dacă eu sunt electrician, cineva îmi va spune în fiecare lună să nu pun mâna pe curent, să nu bag mâna în priză, să nu trag de contor, ca să nu mă curentez și în fiecare lună îmi aduce aminte ce să fac, iar dacă sunt șofer, nimeni nu îmi mai spune nimic. Sistemul de pregătire după școala de șoferi nu există în România, dar în restul lumii există. Periodic se fac cursuri de conducere defensivă.

M-ați întrebat până la ce vârstă se poate conduce. Eu zic că până la 150 de ani. Se poate conduce până la orice vârstă la care ai capacitatea să conduci în siguranță. Ar trebui stabilită o regulă foarte clară ca până la 40-50 de ani să se facă vizita medicală o dată la 10 ani. După 50, 60, 70, să se facă o dată la cinci ani. De la 70 la 80 de ani să se facă o dată pe an sau după 80 de ani o dată la șase luni. Pe lângă vizita medicală ar trebui să se facă și un examen psihologic, care are două aspecte: pe de o parte este examenul pur psihologic, să se vadă dacă ești în integritatea facultăților mintale, dar și din punct de vedere al resurselor, să vadă dacă poți să îți controlezi bine mâinile, picioarele. Sunt tot felul de dispozitive care pot să îți arate dacă mai această capacitate. Și, bineînțeles, fișa medicală corect făcută, nu ca acum. Acum te duci la orice clinică privată, dai banul și îți dă fișa medicală, nici nu te vede la ochi, lucru care este anormal. Dacă o persoană de 85 de ani, de 95 de ani, de 105 ani are vederea bună, are reflexe, este întreg, de ce să nu conducă. La fel cum o persoană de 35 de ani sau de 25 de ani, dacă nu vede, dacă nu are reflexe, dacă nu are una dintre aceste capacități, atunci nu contează. De ce să conducă ăla de 25 și să nu conducă ăla de 90? Doar pentru că e vârsta?”, a spus Titi Aur pentru DC News.

