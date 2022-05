Academia Oamenilor de Știință din România l-a comemorat pe Generalul Vasile Cândea, cu ocazia aniversării de 90 de ani

Evenimentul a avut loc în Aula AOSR și s-a bucurat de o participare selectă, formată din membri ai corpului academic, somități ale lumii medicale, discipoli ai Profesorului Vasile Cândea, personalități ale educației, științei și cercetării. Din prezidiu au făcut parte prof. univ. dr. ing. Adrian Badea, președintele AOSR, prof. univ. dr. ing. Doina Banciu, vicepreședinte, cercetător științific I dr. Doru-Sabin Delion, vicepreședinte, prof. univ. dr. ing. Petru Andea, secretar științific.

Amfitrionul manifestării, președintele Adrian Badea, a realizat, într-o Laudatio postumă, un portret complex al Profesorului Vasile Cândea, în datele esențiale ale vieții, activității și operei. Evocarea a reliefat ipostazele fundamentale ale activității și contribuției științifice ale celui comemorat: medic chirurg, cu rol de pionierat în domeniului chirurgiei cardiovasculare din România, profesor universitar, cercetător științific, savant și mentor, creator de școală medicală, întemeietor și manager de instituții, fondator și președinte al Academiei Oamenilor de Știință din România.

Născut în 24 mai 1932 în satul Lisa-Vânători, județul Teleorman, Vasile Cândea a absolvit Liceul Teoretic din Turnu-Măgurele (1951) și Facultatea de Medicină Generală a Universității de Medicină și Farmacie din București (1957). A obținut titlul de doctor în medicină generală cu teza „Sistemul limfatic în șocul traumatic” în anul 1975. A fost medic de unitate la Timișoara, Constanța și București în intervalul 1952-1962 și medic principal de chirurgie generală la Spitalul Militar Central între 1962 și 1972. Începând cu 1973, timp de 14 ani, a fost șeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară a Spitalului Militar Central, iar, în perioada 1990-1995, Directorul Centrului de Boli Cardiovasculare al Armatei. Între 1995 și 2002, a fost Directorul General al Institutului de Boli Cardiovasculare „C. C. Iliescu” Fundeni.

De asemenea, a fost președintele Societății Române de Chirurgie Cardiovasculară. A dezvoltat o prodigioasă activitate didactică în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, din București, unde a parcurs toate treptele evoluției, de la asistent (1972) la profesor universitar și conducător de doctorat (1993). Prin valoarea și calitatea actului didactic, prin performanțele medicale realizate, a fost un profesor apreciat și iubit de generații de studenți, un adevărat mentor pentru viitorii medici.

În legislatura 1996-2000 a fost deputat în Parlamentul României, membru în Comisia pentru Sănătate și Familie a Camerei Deputaților. A colaborat cu somități ale chirurgiei cardiovasculare pe plan mondial (Prof. Charles Dubost, Dr. Marius Barnard, Prof. Armand Piwnica, Prof. Gösta Pettersson, Prof. Philippe Noirhomme) și a avut un rol de pionierat în acest domeniu de înaltă complexitate și dificultate în medicina românească.

A avut contribuții esențiale în cercetarea științifică, a introdus tehnici și procedee noi în chirurgia cardiovasculară, a realizat cercetări clinice și experimentale în premieră în România în domenii precum: șocul traumatic, sistemul limfatic în șoc, explorarea limfografică a limfaticelor cervicale, a adus, de asemenea, contribuții originale în afecțiunile miocardului, plămânului, ficatului, pancreasului și sistemului imunitar, în timpul și după circulația extracorporală.

A realizat, împreună cu Prof. Philippe Noirhomme (Spitalul St. Luc, Bruxelles), implantarea primei inimi artificiale autonome de tip NOVACOR din Sud-Estul Europei. Este autorul unei opere științifice impresionante, compuse din tratate, monografii, studii și cercetări, al peste 750 de lucrări științifice prezentate la congrese și conferințe internaționale și publicate în reviste de specialitate din țară și din străinătate.

A fost membru în comitetul de redacție al unor reviste de specialitate, fondator și redactor-șef al revistelor Annals of the Mediterranean Medical Entente, Romanian Journal of Cardiovascular Surgery, redactor-șef al revistei Archives of the Balkan Union, fondator și editor al Analelor Academiei Oamenilor de Știință din România, serie nouă.

A fost membru al mai multor academii și societăți științifice din țară și din străinătate, Doctor Honoris Causa al unor universități de marcă, a primit o serie de premii și distincții, între care: Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler (2002), Premiul „Dr. Gheorghe Marinescu” al Academiei Române, titlul „Omul anului 2000” al American Biographical Institute.

