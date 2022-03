Academia Americană de Film, despre Will Smith: Mai are 15 zile

Potrivit unui comunicat remis EFE, actorul are termen de 15 zile pentru a trimite această declaraţie, înainte de 18 aprilie când Academia Americană de Arte şi Ştiinţe Cinematografice prevede să adopte o măsură disciplinară ce ar putea merge de la suspendare, sau orice altă sancţiune, şi până la expulzarea din rândurile sale.



De asemenea, instituţia a precizat că i-a cerut lui Will Smith să abandoneze ceremonia după incident însă el a refuzat, deşi a admis că "ar fi putut să gestioneze în alt mod situaţia".



Clarificarea intervine după ce una dintre prezentatoarele galei, Wanda Sykes, a criticat în emisiunea lui Ellen DeGeneres faptul că Academia a fost prea permisivă cu actorul. Potrivit ei, faptul că Will Smith a fost lăsat să se bucure în continuare de ceremonia premiilor Oscar a transmis "un mesaj incorect" spectatorilor.



Academia ş-a ridicat tonul în ultimul său comunicat, în care califică acţiunea lui Smith drept un lucru "traumatizant" şi cu "un impact profund" fiind transmis în direct la televiziune. Instituţia a ţinut să-i prezinte scuze lui Chris Rock, căruia i-a mulţumit pentru "rezilienţa" de care care a dat dovadă pe scenă.

Ziua Păcălelilor - 1 aprilie. Mesaje cu FARSE pe care le poți trimite prietenilor tăi

"Ne cerem scuze şi invitaţilor şi spectatorilor noştri pentru cele întâmplate în ceea ce ar fi trebuit să fie un eveniment de celebrare", se arată în comunicat. "Lucrurile s-au desfăşurat într-un mod în care nu am fi putut să-l anticipăm", subliniază Academia care acordă premiile Oscar.



Deşi printre măsurile prevăzute se număra şi retragerea premiului Oscar pe care Will Smith l-a câştigat pentru interpretarea sa în filmul "King Richard", comunicatul nu face referire la această posibilitate, limitându-se la aplicarea de "alte acţiuni".



Miercuri, Consiliul de administraţie al Academiei "a deschis o procedură disciplinară împotriva lui Will Smith pentru încălcări ale politicilor Academiei, care includ contact fizic inadecvat, comportament abuziv sau periculos şi compromiterea integrităţii Academiei", se arată în comunicat.



O eventuală "acţiune disciplinară" împotriva sa va fi discutată în cadrul unei reuniuni programate pentru 18 aprilie şi ar putea include suspendarea sau excluderea lui Will Smith din Academie, care este formată din mii de membri, se precizează în comunicat.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News