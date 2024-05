Acad. Georgeta Filitti: În România avem o instituție care funcționează bine. „Am lucrat admirabil cu ei”

Acad. Georgeta Filitti a lansat recent un nou volum din jurnalul Reginei Maria, jurnalul anului 1931. În acest context, vorbind despre carte, a spus care este, în viziunea sa, o instituție care funcționează bine în România. Este vorba de notariat. De ce? A explicat în rândurile de mai jos.

Ce aduce special, care e elementul notabil din anul 1931, din jurnalul Reginei Maria?

„Sigur, dincolo de trăirile ei personale, e vorba de o schimbare majoră în conducerea României, adică acest prinț rătăcitor, care a fost Prințul Carol. Moștenește tronul, nu moștenește tronul, devine persoană particulară trăitoare în Europa. Va rămâne în România așteptând să îi succeadă tatălui lui. Și cum la moartea tatălui întâmplată în 1927 renunță la tron și evoluează în Europa ca domnul Caraiman, se constituie o regență, foarte palidă, de o formulă politică aproape de neluat în seamă, pentru că cel care conducea de fapt țara era primul-ministru. În răstimpul acesta avem de a face cu un prim-ministru, una din marile figuri ale istoriei noastre, dar să știți că devenea în răspăr cu realitățile bucureștene. L-am numit pe Iuliu Maniu. Pentru că, vedeți dvs., Marea Unire ce a însemnat? A însemnat toate provinciile istorice reunite, locuite majoritar de români, să constituie un stat, România mare. Dar au fost provincii istorice care sute de ani au trăit sub altă autoritate.

Problema nu e că era o autoritate bună sau rea, ci că era alta. Punerea de acord a felului de a fi, de a acționa, al ardelenilor, cu basarabenii, cu muntenii, cu moldovenii, nu a fost un lucru ușor. Vreau să vă dau un singur exemplu. E ceva care înseamnă un element de ordine. E un lucru pe care noi românii, și fiecare în parte, și toți împreună, îl detestăm. Ordinea! Nu ne place ordinea deloc. Cu cât e haosul mai mare, cu atât ne simțim mai bine. Lucrul se vede într-un element foarte minor. În cadastru! Felul cum s-a făcut cadastru la noi și cum e în Transilvania e deosebit! Or, gândiți-vă, că de la Primul Război Mondial, noi nu am reușit să ne punem de acord. Adică toată țara să fie sub aceleași regim al cadastrului. Îl iei după proprietate sau îl iei după proprietar? Și de aici sunt povești care nu se termină.

Dar mă grăbesc să spun, fiindcă am și lucrat cu ei, și am lucrat admirabil, în ciuda resentimentelor noastre de a avea treburi bine ordonate, e o instituție care funcționează în România bine. E vorba de notariat. Încet-încet, lucrurile merg pe un făgaș de a avea o evidență, până la urmă, să știi, proprietatea asta, de colea până colea, a existat. Și au fost proprietari, 10-50, unul, niciunul, totuși, să te lămurești. Aș zice că ăsta a fost un câștig, existența notariatului”, a povestit Acad. Georgeta Filitti în podcastul Avangarda.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News