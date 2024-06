Mașinile full hybrid, "pe mare val". Dan Vardie, preşedintele APIA: Situația mașinilor electrice, cețoasă. Băieții deștepți din energie au mici probleme

Dan Vardie, preşedintele Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile, a fost, luni, în studioul DC News TV. Emisiunea a fost difuzată de la ora 14.00 pe DC News TV, DC News şi DC Business. Înregistrarea poate fi urmărită pe canalele online ale DC Media Group. Președintele APIA a vorbit despre scăderea în vânzări a mașinilor electrice, dar și despre autoturismele verzi care încă sunt la mare căutare.

"Dieselul nu mai are o oportunitate. De altfel, potrivit estimărilor undeva în anul 2030 va avea o cotă de piață, mașini noi, de 2% sau 3%, poate 5%, dar nu mai mult, Celelalte, hibridele, să știți că se dezvoltă. Vă mai dau o cifră. Vă asasinez cu cifrele, dar mă gândesc că ajută oamenii să înțeleagă mai bine. Mă uitam la autoturismele verzi. Noi, la APIA (Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile), și nu numai noi, dar e o definiție pe care APIA a făcut-o și trebuie să-i dăm Cezarului ce este al Cezarului, nu are legătură cu mine, e dinainte de a fi eu președinte, am explicat exact ce sunt autoturismele verzi. Autoturismele verzi înseamnă full hybrid, plug-in hybrid, și mașini full electrice.

Autoturismele full hybrid, într-o creștere de 45%

Ce am constatat? Mă uitam la statistica acestui an. Până la nivelul anului 2024, luna mai, creșterea de autoturisme verzi, față de aceeași perioadă a anului 2023 este de 15,5%. Nu cred că e rău, din care autoturismele full hybrid, care sunt în momentul de față pe mare val, nu numai în România, peste tot în UE, chiar și în Statele Unite, sunt într-o creștere de 45%, comparativ cu perioada ianuarie-mai 2023. În această perioadă autoturismele full electrice au scăzut. Știu precis că vreți să abordăm și acest lucru.

Se comentează în fel și chip și fiecare își dă cu părerea, la fel și autoturismele plug-in hybrid au o ușoară scădere în ritmul cu care se dezvoltă. Totuși, una peste alta, așa cum suntem noi românii, am înțeles, și am început să înțelegem și mai bine, acestea sunt cifrele pieței, că autoturismele verzi au un rol și urmează să fie din ce în ce mai mari. Așa cum același român a înțeles, într-un număr imens, ce bună este energia verde pe care o faci singur. După cum ați văzut, ‘băieții deștepți’ din energie au mici probleme că au crescut prosumatorii atât de mult încât îi încurcă în socotelile lor", a spus Dan Vardie, președintele APIA.

Dan Vardie, președintele APIA: Situația cu mașinile electrice este una cețoasă

"Situația cu mașinile electrice, azi, este o situație cețoasă. De ce? Pentru că sunt niște elemente clare care au condus la ceață și știți foarte bine că în ceață se pot întâmpla foarte multe lucruri pe care nu le observi. Noi la APIA avem o glumă, și anume inspirată din fotbal. Se spune că atunci când te duci în duelul 1 la 1, în teren, niciodată să nu te uiți la picioarele adversarului. Să te uiți numai la minge. Dacă te uiți la picioarele adversarului vei fi driblat. Asta este regula pe care o spune orice fotbalist. Eu nu am nicio legătură, dar mi-a plăcut această metaforă ancorată în realitate. Undeva la 90% din oamenii care discută se uită la picioarele adversarului în loc să se uite la minge. Ce se întâmplă concret în România? A scăzut vânzarea de mașini electrice. Răspuns? Da, au scăzut. O arată și statistica. Mă uitam de exemplu în luna mai. Au ajuns la o cotă de piață de 4,9%, ceea ce este la jumătate față de unde era un an în urmă.

De ce au scăzut vânzările mașinilor electrice

Ce s-a întâmplat? S-a înjumătățit acest ecobonus pentru electrice. Pentru toți cei care erau dornici să-și cumpere o electrică, anul trecut erau undeva la toate tichetele RABLA la 11.000 și ceva de euro. Acum, indiferent ce condiții aduni, mai mult de 5100 de euro, rotund așa, nu vei obține. Deci, mai mult decât jumătate. Chestia asta a lovit foarte mult dezvoltarea acestei părți a pieței. Mai mult decât mă așteptam. Cu siguranță mai mult decât se așteptau cei din guvern. De ce? Pentru că un automobil electric, de exemplu în locul unui diesel, este un câștig pentru toată lumea. În primul rând pentru mediu, pentru noi toți, pentru oamenii care se plimbă în orașe. În orașe este, de fapt, marele beneficiu pentru electrice. (...) Am fost la Ministerul Mediului. I-am prezentat ministrului niște scenarii de scădere a acestui ecobonus, de o manieră graduală, care să-l facă din nou pe orice consumator să-și proiecteze și el viața în mod normal.

Adică dacă stabilim ‘domne asta e evoluția ecobonus. Uite câți bani vei primi până în 2030. O hotărăște guvernul și o lasă moștenire următorului guvern. Suntem oameni responsabili, nu? În momentul în care omul știe că în anul 2028 o să ajungă la 3000 de euro, și când vede, potrivit acestui scenariu care avea în anul 2024 suma 9800 de euro își făcea o socoteală. Așa știa fiecare 'domne cât îmi pot eu permite? Care e mașina mea? Când pot să o iau? Câți bani o să-mi trebuiască? Câți bani îmi dă statul?'. Deci îi dai omului posibilitatea să-și facă calculul lui. Domnul ministru Fechet a spus 'da, și eu cred că așa e', după care la scurt timp a venit cu totul altă chestiune", a afirmat Dan Vardie.

