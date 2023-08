Acad. Constantin Bălăceanu-Stolnici, despre longevitate în unul dintre ultimele interviuri date. Cum a ajuns la 100 de ani

Iată mai jos dialogul dintre Ionuţ Vulpescu şi acad. Constantin Bălăceanu-Stolnici despre acest subiect.

I.V: Care e secretul, am înțeles că uneori stați și câte cinci ore la calculator, lucrând! La această vârstă! Care este secretul acestei prospețimi, acestei longevități?

C.B.S.: Asta nu știu, nu pot să vă spun, impresia mea este că e genetică. Așa și longevitatea mea, că sunt în al 100 lea an al vieții mele, nu?

I.V.: Mulți înainte!

C.B.S.: Părinții mei au fost longevivi, bunicii mei, străbunicii mei au fost longevivi. Intervine un element genetic. Plus că am avut o viață regulată, o viață fără excese, fără droguri și alte lucruri care sunt periculoase, am muncit tot timpul și nu am stat să lenevesc!

I.V.: Deci secretul e munca!

C.B.S.: Munca, da! Așa am fost tot timpul. Și acum! Văd prost, aud prost, merg greu, dar totuși în fiecare zi îmi fac câteva ore de lucru. Prin faptul că nu mai pot să văd bine, nu mai pot să scriu, și atunci toate lucrările mele trebuie să le construiesc, să le păstrez în memorie și când vine cineva să i le dictez!

I.V.: Deci nu există o rețetă nici pentru longevitate, nici pentru această rezistență extraordinară!

C.B.S.: Nu, dar există rețetă pentru altele. Că poți să fii longeviv, dar dacă îți bați joc de corpul tău, degeaba ai gene bune. Trebuie să ai o viață în regulă! Să nu faci excese, să nu consumi droguri, să ai o activitate continuă. Și pe undeva să știi să te relaxezi în limitele posibile ale rezistenței organismului. Cu sport, cu plimbări. Trebuie să ai grijă. Ideea nu e atât să prelungești viața, ci ideea e ca și anii de bătrânețe să fie ani corespunzători. Cum spunea Ana Aslan, nu numai anii vieții, să nu dai numai ani vieții, ci și viață anilor.

I.V.: Adică intensitatea și cum trăiești...

C.B.S.: Da, da, da!

I.V.: Există un echilibru, care e raportul dintre muncă, efortul pe care trebuie să îl faci, și relaxarea, momentele de pauză?

C.B.S.: Nu există ceva numeric, dar în principiu e bine să respecți 7-8 ore de somn, noaptea, și să îți mai iei masa la ore regulate, ca să nu forțezi ceasurile biologice, și să ai mișcare, să nu fi sedentar! Eu am cam fost sedentar în ultimul timp! E bine să te miști, adică să ai o oarecare activitate fizică!

