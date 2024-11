TikTok, NICIO dovadă că ar fi existat 5000 de conturi false asociate cu Călin Georgescu. Trei autorități române i-au cerut verificări

Reamintim că în urma intervenției de ieri a europarlamentarului Dan Nica în plenul Parlamentului European, Comisia pentru Piața Internă și Protecția Consumatorilor (IMCO) a hotărât să programeze marți, 3 decembrie, o audiere oficială cu reprezentanții platformei TikTok. Conform articolului 34 din DSA, platformele mari, precum TikTok, au obligația de a identifica și gestiona riscurile sistemice, incluzând cele care influențează discursul civic, procesele electorale și siguranța publică. Aceste platforme sunt responsabile să realizeze evaluări periodice ale riscurilor și, suplimentar, să analizeze impactul oricăror funcționalități noi care ar putea produce schimbări semnificative.

Jakub Olek, oficial al companiei TikTok, a transmis în scris:

"În urma alegerilor recente din România, aș dori să reafirm angajamentul TikTok de a oferi un spațiu digital sigur, transparent și de încredere pentru cei 8 milioane de români înscriși pe platforma noastră. Pe TikTok, oamenii se reunesc pentru a învăța, a descoperi și a fi conectați, iar protejarea confidențialității, securității și siguranței acestora este prioritatea noastră.

O serie de rapoarte înșelătoare și false au ridicat întrebări cu privire la rolul TikTok în timpul alegerilor recente care denaturează măsurile cuprinzătoare pe care le-am implementat pentru a sprijini procesul electoral din România. În special, majoritatea candidaților s-au implicat activ cu românii în linii mari pe diverse platforme digitale, nu doar TikTok.

Dați-mi voie să vă asigur că TikTok a întreprins pași importanți pentru a asigura integritatea platformei înainte, în timpul și după alegeri. Strategia noastră electorală este construită în jurul a trei piloni de bază. În primul rând, protejăm integritatea alegerilor prin eliminarea dezinformării dăunătoare despre procesele civice și electorale. În al doilea rând, dăm putere oamenilor conectându-i cu informații din surse de încredere, ajutându-i să separe realitatea de ficțiune. În cele din urmă, colaborăm cu experți pentru a contracara amenințările emergente și sprijină integritatea alegerilor la nivel mondial.

Permitem utilizatorilor TikTok să-și exprime opiniile politice și să-și arate sprijinul pentru candidații politici, iar acest lucru se întâmplă frecvent în timpul alegerilor din întreaga lume. Totuși, detectăm și oprim proactiv orice încercări care ar putea afecta integritatea platformei, fie prin răspândirea dezinformării, manipularea discursului public sau implicarea în comportamente înșelătoare.

Prin utilizarea tehnologiei avansate și colaborarea cu experți, rămânem dedicați creării unui mediu de încredere pentru comunitatea noastră. Astfel, în perioada cuprinsă între luna septembrie și ziua de luni a acestei săptămâni, am eliminat:

Peste 66.000 de conturi false;

Peste 7.000.000 de aprecieri false;

Peste 10.000.000 de urmăritori falși;

Am prevenit, de asemenea, 40.000.000 de aprecieri false și am blocat crearea a peste 216.000 de conturi spam;

Nu am găsit nicio dovadă care să confirme afirmația privind existența a 5.000 de conturi false asociate cu dl. Călin Georgescu, dar investigăm în mod deliberat acest aspect.

Referitor la acuzațiile că un grup ar fi conspirat în afara platformei și că aceste eforturi au dus la acțiuni coordonate pe platformă:

Până în prezent, nu avem dovezi că o campanie coordonată a avut loc pe platforma noastră. Am primit trei solicitări oficiale din partea autorităților române până acum, toate fiind gestionate în timp util.

În parteneriat cu Comisia Europeană, am lansat un Centru electoral în aplicație care oferă informații despre alegeri de încredere utilizatorilor noștri. În plus, am colaborat cu Funky Citizens, un ONG local respectat, pentru a asigura o campanie de alfabetizare digitală menită să ajute românii să se identifice și să navigheze în siguranță.

Prioritizarea noastră în ceea ce privește siguranța este demonstrată în continuare de investiția de 2 miliarde de dolari în acest an, în această direcție. Peste 6.000 de persoane sunt dedicate moderării conținutului în întreaga UE, inclusiv în limba română, asigurându-ne astfel că TikTok rămâne o platformă sigură și prietenoasă pentru toți utilizatorii.

Regulile comunității noastre interzic cu desăvârșire reclamele politice, iar aceste reguli sunt aplicate cu rigorizate. De exemplu, am eliminat peste 150 de conturi de uzurpare a identității asociate cu dl Călin Georgescu, precum și peste 650 de conturi suplimentare de uzurpare a identității legate de alți candidați, cei mai mulți dintre ei fiind înlăturați în timpul campaniei. Aceste acțiuni subliniază angajamentul nostru de a menține condiții de concurență echitabile și de a proteja integritatea platformei.

În plus, programul nostru de securitate a datelor, Project Clover, asigură cele mai înalte standarde de confidențialitate și securitate a datelor pentru utilizatorii europeni. TikTok se angajează să construiască încrederea cu guvernele, instituțiile și comunitățile, inclusiv în România, unde milioane de utilizatori beneficiază de platforma noastră. Rămânem pe deplin deschiși să lucrăm îndeaproape cu autoritățile române pentru a răspunde oricăror preocupări și să susținem în continuare un spațiu digital sigur și de încredere în momentele democratice critice.

Cu stimă,

Jakub Olek

Director Relații Guvernamentale pentru Europa Centrală și de Est TikTok".

