A murit legendarul cântăreț Tony Bennett

Tony Bennett a fost cunoscut pentru cântece precum ”The Way You Look Tonight”, ”Body and Soul” și ”(I Left My Heart) In San Francisco”.

Totodată, el a fost apreciat pentru interpretările sale alături de cântăreți celebri precum Lady Gaga, Aretha Franklin și Frank Sinatra, care l-a numit "cel mai bun cântăreț din domeniu".

Pe parcursul unei cariere care a durat șapte decenii, cântărețul a vândut milioane de discuri și a câștigat 20 de premii Grammy.

Moartea sa a fost confirmată de publicista Sylvia Weiner într-o declarație pentru Associated Press.

Ea a spus că Tony Bennett a murit în orașul său natal, New York. Nu a existat o cauză specifică a morții, dar Bennett fusese diagnosticat cu boala Alzheimer în 2016, relatează BBC News.

