A murit Coconel Neculai. Cum a rezistat un secol de viață. A stat trei ani pe front: Așa am scăpat acolo de moarte

Coconel Neculai a stat trei ani pe front, perioadă în care a a luptat contra rușilor și nemților, a fost prizonier, a îndurat foamea și a îndurat chinuri groaznice.

A dat piept cu greutățile încă de la 17 ani când alerga, în al Doilea Război Mondial, printre morții care erau ca bolovanii pe câmpul de luptă. Nu a fugit de pe front, deși mulți o făceau. A rămas acolo să-și apere țara.

Când a împlinit 100 de ani, i-am luat un interviu. Îl găsisem fericit, liniștit, cu o pace extraordinară în privire. Se bucura când cineva îi mai deschidea ușa. Iar când era singur, stătea de vorbă cu Dumnezeu. Și aveau ce vorbi după 100 ani de viață.

Astăzi, Coconel Neculai nu mai este și odată cu plecarea lui dispare și o pagină de istorie. Dar avem obligația să nu-l uităm. Și datorită lui astăzi suntem liberi.

Ce gânduri avea un veteran de război la 100 de ani? Ce pensie avea? Ce l-a ținut în viață? Care a fost cel mai greu moment al vieții sale? Și nu doar atât aflați din materialele de mai jos:

În 1941, Coconel Neculai a plecat la război. Avea doar 19 ani

„Am luptat contra rușilor, apoi ne-au luat prizonieri și am luptat contra nemților. A trebuit să trecem contra nemților și am luptat până în Germania. Prima dată am luptat cu tunurile antitanc”, a spus Coconel Neculai, într-un material video realizat pentru DC News.

Nu a uitat niciun moment acele imagini înfiorătoare. De fapt, nici nu știe cum a scăpat cu viață. Când vorbește despre război pare tare departe cu gândul și încearcă să-și aducă aminte fiecare detaliu. Îi este greu, dar vorbește cu multă însuflețire despre ce s-a întâmplat pe front. Trei ani. Trei ani a stat pe front și nu credea că va mai ajunge viu acasă. Parcă a fost ieri. Cu vocea înceată, dar cu o luciditate extraordinară, încă are puterea să-și amintească totul în detaliu.



„În Cehoslovacia, la Praga, au fost lupte grele până am ajuns în Germania. Erau morții ca bolovanii. Săreai peste ei ca să înaintezi. Eu mă mir cum oi fi scăpat. Pământul era plin de morți. În 1945 ne-a adus în țară”, spunea Coconel Neculai în reportajul DC News.

„Am luptat cu nemții până în Ardeal. Aici ne-au prins rușii și ni s-a zis să nu mai tragem că ne-am aliat cu rușii. Nu am mai tras, rușii s-au pus pe noi și ne-au tocat cu avioane, bombe... trăgeau pe noi de pârâia pământul. M-a scăpat Dumnezeu. Am găsit pe marginea drumului o groapă, m-am trântit în ea, doar capul mi se vedea și uite așa am scăpat. Am mânat ce-am mânat, a venit alt stol, am ajuns într-un sat, și iar am săpat. Asta se întâmpla în 1943. În mai 1945, am venit acasă din Germania", ne-a povestit veteranul de război.

Când a venit acasă, nu l-a recompensat nimeni: „Unii au fugit de pe front, eu am rămas. Veniseră să mă ia și pe mine și le-am zis: eu nu plec, mă!”

„Nu știu cum am scăpat. Morții erau ca florile. Peste tot. Trebuia să fii atent să nu calci peste ei. Am luat capitala Ungaria și a venit căpitanul de acolo în București. Apoi, a venit înapoi și ne-a zis: "Atâta vă trebuie dacă aud pe unul că se retrage". Noi am spus: "Ne retragem!". Am venit în țară și ne-a ținut o săptămână. De la Târgu Jiu, ne-a pornit pe poziții. Am luptat până în Germania. Au fost lupte grele, lupte grele. Cai morți, mașini și căruțe răsturnate, oameni morți... de-un metru. Când am ajuns să intrăm în Germania, am mers un kilometru. Apoi, rușii ne-au zis că România nu are voie să intre în Germania. Intră doar America. Pe noi ne-a scos în refacere și ne instruia să ne ducă în Japonia. Dacă nu erau alea două bombe, noi nu mai veneam acasă. Cu bombele astea... a terminat Japonia și noi nu ne-am mai pornit într-acolo", ne-a mai spus veteranul de război.

Când ați avut cel mai greu moment?

„Cel mai greu moment a fost la Tatra. Nemții erau pe deal, iar noi pe vale. Și trăgeau de ne făceau praf. A durat o săptămână. S-au retras și apoi am înaintat și noi până în Germania. Când am ajuns în Cehia, rușii au făcut un cordon și au intrat în nemți. Scoteau ce găseau... fruntași, ofițeri, căpitani. Ce găseau îi împușcau și îi cărau cu mașinile într-o groapă. După aceea, noi am scăpat. Morți peste tot. Am multe amintiri, dar nu le mai țin minte de atâția ani", a adăugat eroul nostru.

