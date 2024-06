A crescut spectaculos vânzarea de mașini diesel. Dan Vardie dezvăluie ce a făcut Dacia. ”Este adevărat, am rugat colegii să scoată datele”

Dan Vardie, preşedintele Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile, susține că mașinile diesel nu mai au viitor. Totodată, acesta a explicat de ce în ultimele două luni de zile au crescut totuși vânzările acestor tipuri de autoturisme.

"Diesel nu are un viitor. Apropo, cineva m-a întrebat recent: "dar totuși dacă nu are un viitor cum vă explicați faptul că în ultimele două luni de zile a marcat o creștere în vânzările de mașini noi spectaculos?". Este adevărat. Am rugat colegii de la APIA să scoată niște date pentru că eram curios și am constatat o chestie care a fost pusă la cale în mod onest de Dacia pentru Duster și pentru care, în mod iarăși la fel de onest, a fost luată de un număr important de consumatori din România. Pe scurt, noua Dacia Duster, după cum se știe, nu mai are motorizare diesel, deci a fost scoasă.

Dan Vardie, despre creșterea numărului de mașini diesel noi înmatriculate: De unde? De la această oportunitate de pe piață

Nu mai poți să cumperi mașină diesel Dacia Duster că nu mai există și atunci cei de la Dacia, nu numai în România, în toată Europa, au lăsat o perioadă de timp ca să poți comanda mașina veche care are diesel, tocmai în ideea că dacă mai sunt oameni, în România, în Italia, în Germania, peste tot în Europa, au dreptul, au libertatea să facă ce doresc cu banii lor și dacă vor să își ia niște mașini Dacia Duster Diesel să profite de momentul acesta că după jumătatea aceasta a anului nu mai este posibil.

Lucrul acesta s-a întâmplat în România și din cauza asta brusc numărul de mașini diesel noi înmatriculate a crescut. De unde? De la această oportunitate de pe piață. Dacă mă întrebați: "au făcut oamenii ăștia bine?". Rămâne ca timpul să o dovedească. După umila mea părere personală - nu, dar e dreptul lor, dacă așa au hotărât... eu pot să dau un punct de vedere calificat, atât. Deci diesel-ul nu mai are o oportunitate. De altfel, potrivit estimărilor APIA, undeva în anul 2030 va avea o cotă de piață, mașini noi, de 2-3%, poate 5%, dar nu mai mult", a declarat Dan Vardie, preşedintele Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile, la DC News.

