40% dintre tinerii români ar dori să se mute în altă țară în următorii trei ani, arată cel mai recent raport Eurofound

România ocupă, pentru prima dată în istoria recentă, primul loc la un alt indicator negativ în Uniunea Europeană, pe lângă șomaj și analfabetism funcțional: rata tinerilor NEET (nici angajați, nici studenți, nici în formare). Conform datelor din 2022, 20% dintre tinerii români cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani nu erau nici la școală sau facultate, nici la muncă sau în vreun program de formare profesională. Aceste informații sunt prezentate în cel mai recent raport Eurofound, intitulat „Becoming adults: Young people in a post-pandemic world”.

Raportul Eurofound 2024 oferă o analiză detaliată a situației tinerilor din Europa după pandemia COVID-19, abordând teme precum angajarea, echilibrul dintre viața personală și cea profesională, costul vieții, sănătatea mentală și planurile pe termen lung.

Avem cei mai mulți tineri care nu muncesc și nici nu studiază

România înregistrează cea mai ridicată rată a tinerilor NEET (Not in Employment, Education, or Training) din Uniunea Europeană, cu un procent de 20% în 2022. În timp ce alte țări, precum Spania, Italia și Grecia, au făcut progrese semnificative în această direcție, România rămâne în urmă. Un factor major este neutilizarea aproape totală a programului Garanția pentru Tineret, finanțat substanțial de Comisia Europeană, destinat să abordeze problemele tinerilor, inclusiv ale celor NEET, potrivit raportului Eurofound.

Conform aceluiași raport, aproximativ 40% dintre tinerii români își doresc să emigreze în următorii trei ani, iar aproape un sfert au deja planuri concrete în acest sens.

Tinerii din mediul rural și cei cu un statut socio-economic scăzut sunt cei mai expuși riscului de a deveni NEET. Mulți dintre aceștia lucrează pe baza unor contracte temporare sau pe perioadă determinată, care nu le oferă stabilitate financiară sau profesională, subliniază autorii raportului. Deși există un interes crescut pentru programe de educație și formare, accesul și calitatea acestor oportunități sunt influențate de inegalitățile de gen și cele socio-economice, se mai arată în document.

România continuă să înregistreze un procent scăzut de tineri care finalizează studiile superioare, cu doar 16,1%, comparativ cu media europeană de 30,9%. Acest nivel este similar cu cel din Bosnia și Herțegovina.

