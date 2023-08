31 de mii de polițiști din 65 de mii au ieșit din sistem, în doar un an. Ministrul Predoiu, după cazul Vlad Pascu: 24% din polițiștii de la Rutieră din Constanța, sub un an vechime

Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, a vorbit la DC NEWS despre deficitul de personal din Poliția Română, dar și despre măsurile luate după tragedia de la 2 MAI, acolo unde unde doi tineri au fost uciși de un șofer drogat, deși polițiștii îl opriseră în trafic cu doar o oră înainte de accident, dar l-au lăsat să plece, chiar dacă avea droguri în mașină.

Deficitul de personal din Poliția Română

"Din 2020 și până în 2023 Poliția Română a pierdut, adică au ieșit din sistem, prin pensionare sau demisie, sau trecere în alte profesii, aproximativ 31 de mii de polițiști din aproximativ 65 de mii. Au fost înlocuiți de alți 25 de mii, deci dacă faci o socoteală aritmetică, rezultă un deficit în jur de 6 mii de polițiști. Ai putea spune: "Domnule, nu e chiar atât de grav"

Este grav din două motive, pe de o parte pentru că acest deficit e calculat la niște scheme de personal, deci noi spunem 20% aproximativ deficit de personal, raportat la o schemă. Păi când a fost gândită schema aia? Schema aia a fost gândită acum ani de zile. S-a schimbat lumea, strada a evoluat, realitatea a evoluat, criminalitatea a evoluat. Prima întrebare pe care trebuie să ne-o punem este dacă acele scheme mai sunt corelate cu fenomenul criminologic de combătut. Deci dacă evaluăm corect s-ar putea ca deficitul real față de ceea ce ai nevoie în stradă să fie mai mare de 20%. Pe de altă parte, rata aceasta de înlocuire nu explică nimic vizavi de calitatea celui care înlocuiește. Noi acum în stradă avem 25 de mii de polițiști cu vechime sub 3 ani, deci cu experiențe de sub 3 ani de zile", a spus Cătălin Predoiu.

Cătălin Predoiu: În Constanța, 24% dintre polițiștii de la Rutieră au o vechime de sub un an

"Asta explică și abuzurile pe care le comite Poliția Rutieră, neglijența criminală a polițistului de la Mangalia, care l-a lăsat să plece cu drogurile în mașină", a intervenit Bogdan Chirieac.

"Au mai fost și alte cazuri, dar dacă tot vorbim de Constanța, în Constanța au deficit tot așa în jur de 16%, dar, mai mult decât atât, 24% dintre polițiștii de la Rutieră au o vechime de sub un an, deci experiență sub un an. Ori la aceste realități nu s-a ajuns de la un an la altul, adică nu vreau să spun indirect aici că e de vină ministrul care a fost sau cel din spatele lui, nu, această realitate s-a construit în 20-30 de ani pentru că acesta este adevărul, societatea are câtă poliție își permite și câtă poliție au decis toate conducerile țării.

Am constatat și eu când am ajuns în minister că presați de aceste nevoi și aceste provocări conducerile ministerelor succesiv au apelat la resurse externe, aici problema este cât de repede o pregătești profesional și ajungi cu discuția la calitatea învățământului și nu numai în Academia de Poliție, ci și de dinainte, de aceea am și propus ca Academia de Poliție să intre într-un regim militarizat, în sensul că acolo să se aplice reguli potrivit statutului polițistului din momentul în care devii polițist, mulți oameni din sistem mi-au spus că de mulți așteaptă asta", a spus Cătălin Predoiu.

Desființarea Inspectoratului de Poliție din Constanța, după tragedia de la 2 MAI

Cât despre desființarea Inspectoratului de Poliție din Constanța, după tragedia de la 2 MAI, Cătălin Predoiu a spus: "Să nu se înțeleagă că acum nu mai există inspectorat, l-am topit și până nu venim cu ceva nou nu se va mai face poliție în Constanța, nici vorbă de așa ceva. Am și spus că va fi o echipă operativă acolo care va asigura această tranziție. Prin această desființare și reorganizare înțeleg o regândire a întregii structuri organizatorice în primul rând, care trebuie să fie raportată la realitatea din județul Constanța și e bine că începem de acolo pentru că e un județ foarte complex, provocările legate de criminalitate sunt foarte mari, găsim toate tipurile, de la mici infracțiuni până la crimă organizată".

