25 de milioane de euro de la CNAIR către trei companii, pentru studii de fezabilitate. FACIAS: Multe, inutile. Lucrări care nu s-au mai realizat

”Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) continuă demersul civic prin care semnalează cheltuielile aberante de zeci de milioane de euro făcute de Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere(CNAIR) pentru studii de fezabilitate ale unor lucrări de infrastructură rutieră nerealizate.



Prima în topul încasărilor de la compania de stat este Consitrans SRL care a făcut studii de aproximativ 21 de milioane de euro. Consitrans SRL este controlată de Eduard Hanganu, care deține 92% din părțile sociale și de Viorica Hanganu cu 8%. Eduard Hanganu este și administratorul societății. Consitrans SRL este una din firmele de casă ale CNAIR, fiind abonată de mulți ani la lucrările companiei, în ciuda controverselor pe care le-a stârnit de-a lungul vremii. Este considerată una dintre firmele responsabile pentru eşecul înregistrat în cazul Autostrăzii Sibiu - Orăştie, care s-a prăbuşit la scurt timp după inaugurare, în septembrie 2015. Aceeaşi firmă a fost acuzată, tot în 2015, că a proiectat un drum pe câmpia dintre Craiova şi Calafat, unde a prevăzut de-a lungul DN 56 rigole adânci de un metru şi jumătate punând în pericol traficul rutier.



Pe locul doi se află compania Search Corporation SRL care făcut pentru CNAIR studii de fezabilitate rămase neutilizate și a câștigat peste 5,3 de milioane de euro. Search Corporation SRL aparține omului de afaceri Michael Mihai Stanciu iar administrator este Search AVG. Internațional, cu sediul în SUA. Persoană împuternicită este Search - A.V.G. Internațional SRL este același Michael Mihai Stanciu.



Locul trei este ocupat de IPTANA SRL care a realizat alte zeci studii neutilizate în valoare de aproximativ 1 milion de euro. Compania a proiectat cea mai mare parte a drumurilor, podurilor, porturilor si aeroporturilor construite inainte de Revolutie in Romania. Iptana SA a intrat in insolventa, la cerere, in anul 2017, dupa 64 de ani de activitate. In 2016, anterior intrarii in incapacitate de plata, compania inregistra datorii de 35 milioane de lei si pierderi de 3,2 milioane de lei.

I-am dat în judecată pentru bătaia de joc pe banii publici!



FACIAS a solicitat, anul acesta, pe 9 ianuarie, instanței de judecată constatarea existenței unui prejudiciu de milioane de euro, bani cheltuiți din bugetul de stat de către (CNAIR) pentru studii de prefezabilitate și fezabilitate ale unor lucrări de construcții care nu s-au mai realizat.



Potrivit acțiunii depuse de FACIAS, CNAIR este incapabilă să administreze și să gestioneze eficient elaborarea și aplicarea proiectelor, ceea ce aduce prejudicii enorme statului. În cuprinsul acțiunii, FACIAS a invocat incapacitatea administrativă a CNAIR de a gestiona eficient elaborarea și aplicarea proiectelor de prefezabilitate și fezabilitate, fapt ce a determinat cheltuirea aiuristică unor sume uriașe din banii publici” arată un comunicat de presă al FACIAS.

Vezi aici lista cu firmele care au câștigat milioane de euro pe alte zeci de studii de fezabilitate neutilizate.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News