„Trei kilometri până la capătul lumii”, propunerea României la Oscar. Unde poate fi văzut lungmetrajul

Importante publicații de profil, precum Variety, Deadline și Screen International, susțin activ filmul.

Filmul a fost selectat de o comisie a Centrului Național al Cinematografiei. „Filmul reuşeşte să captiveze prin complexitatea personajelor, iar locul ales pentru amplasarea poveştii asigură o perspectivă specifică şi distinctă în rândul candidaţilor. Prin nuanţe subtile, pelicula sondează probleme contemporane, aducând o contribuţie valoroasă la discuţiile actuale”, a declarat comisia.

„E o bucurie să poţi să-ţi reprezinţi ţara în domeniul în care activezi. Chiar mă gândeam că, în ultimii douăzeci de ani, doar sportul şi cinematografia au reprezentat România la nivel internaţional de vârf. Pentru noi bucuria este mare şi împart acest traseu al filmului cu toată echipa noastră, de la prezenţa la Cannes până la parcursul pe care ni-l dorim cât mai lung”, a spus regizorul Emanuel Pârvu.

Miruna Berescu, producătoarea filmului, a adăugat că „Întregul parcurs de până acum al filmului ne onorează, de la selecţia în Competiţia Oficială a Festivalului de la Cannes până la întâlnirile cu publicul din ţară şi multe ale colţuri ale lumii, multe dublate de discuţii şi, uneori, mărturisiri curajoase. Experienţa legată de Premiile Oscar nu a fost decât un plus, un parcurs din care am avut multe de învăţat şi în care am fost norocoşi să putem conta pe sprijinul venit din partea instituţiilor statului şi a unor oameni care au înţeles cât de importantă este această participare pentru toată lumea”.

„Trei kilometri până la capătul lumii” explorează viața unui adolescent din Delta Dunării, Adi, și criza cu care se confruntă familia sa atunci când se lovește de un adevăr dureros.

***

Potrivit Institutului Cultural Român, ICR New York va organiza o proiecție specială a filmului „Trei kilometri până la capătul lumiiˮ, în regia lui Emanuel Pârvu, propunerea României pentru Premiile Oscar 2025 la categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional”.

Proiecția va avea loc la IFC Center pe 4 decembrie și va fi urmată de un Q&A cu regizorul Emanuel Pârvu și producătoarea Miruna Berescu. Evenimentul face parte din campania oficială a filmului pentru Oscar, finanțată de Ministerul Culturii din România.

Pe 6 decembrie, „Trei kilometri până la capătul lumii” va fi prezentat în cadrul AFI EU Showcase din Maryland, marcând o nouă întâlnire între creatori și spectatori.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News