Partizanii ucraineni luptă împotriva lui Putin pe propriul teritoriu. Calea ferată a președintelui rus, ținta principală

Un tânăr rus avea sarcina de a sabota un proiect personal al președintelui Putin: o nouă cale ferată construită prin teritoriul ocupat din sudul Ucrainei, pentru a conecta Crimeea cu Rusia. Dacă ar fi finalizată, calea ferată ar permite Kremlinului să transporte rapid trupe și echipamente grele în Crimeea pe uscat, reducând dependența de ruta vulnerabilă a podului Kerci.

Forțele armate ale Ucrainei au început deja să izoleze peninsula, lovind podul de două ori, distrugând toate cele trei feriboturi feroviare, îndepărtând flota Mării Negre cu drone navale și lovind bazele aeriene din Crimeea cu rachete cu rază lungă de acțiune, inclusiv Storm Shadows britanice. Construcția căii ferate a lui Putin, anunțată cu mare pompă în martie, ar putea zădărnici planurile Kievului de a face peninsula de nelocuit pentru ruși.

Noi secțiuni de cale ferată sunt în curs de construire pentru a conecta căile ferate existente din orașele Melitopol și Berdiansk. Când va fi finalizată, aceasta se va întinde pe mai mult de 500 km de la orașul Shakty, din regiunea Rostov a Rusiei, până la Dzhankoi în Crimeea, cu sute de kilometri de linii de legătură.

Partizanii ucraineni spun că nu vor permite ca acest lucru să se întâmple fără luptă. Cu câteva luni mai devreme, tânărul a devenit parte a „Atesh”, sau „foc” în tătară crimeeană, o mișcare de rezistență subterană care luptă împotriva lui Putin pe teritoriul ocupat și peste graniță. Membrii săi sunt motivați parțial de ura față de Kremlin, parțial de ofertele de bani de la manipulatorii ucraineni.

„Acești nenorociți mi-au ruinat deja colegii de clasă și prietenii,” a declarat el pentru The Times într-o serie de înregistrări audio trimise printr-un agent al Atesh. „În cartierul meu, toți cei care s-au întors de la război sunt fie invalizi, fie alcoolici.” Temându-se că va fi trimis și el pe front, a decis să se răzbune preventiv, arzând cutii de releu vitale de-a lungul secțiunilor finalizate ale căii ferate din Rostov.

„Mi-au trimis instrucțiuni despre cum să fac un amestec incendiar. Mi-au trimis un punct pe hartă cu care cutie și care cale ferată. Mi-era frică, bineînțeles. Toți ne temem să nu fim prinși de FSB,” a spus el, referindu-se la serviciul federal de securitate al Kremlinului.

„M-am dus la acea cutie, m-am asigurat că nu era nimeni acolo de 20 de ori. Am încercat să o fac repede, dar am verificat de 20 de ori! M-am apropiat de cutie. Am turnat acest lichid înăuntru,” a spus el. „Apoi mi-am făcut o cale pentru a nu lua foc. Am aruncat un chibrit. Arde. Adrenalina îmi creștea și am fugit!”

Tânărul s-a alăturat unei armate de sabotori partizani care luptă împotriva lui Putin pe propriul teritoriu. Unii sunt ruși, alții ucraineni, mulți sunt tătari crimeeni sau descendenți ai celor dispersați în imperiul sovietic de epurarea etnică a Crimeei de către Stalin în 1944.

Atesh este cel mai puternic în Crimeea însăși, a spus unul dintre coordonatorii grupului, dar a lovit până și în Ekaterinburg, la o mie de mile de granița ucraineană. Coordonatorul a fost implicat în unele dintre cele mai îndrăznețe raiduri ale grupului, inclusiv în aruncarea în aer a sediului partidului Rusia Unită din Nova Kakhovka vara trecută și uciderea secretarului local al partidului, înaintea alegerilor false din părțile ocupate ale celor patru regiuni ucrainene revendicate de Putin.

„Agenții noștri patrulează gările, de exemplu, în Mariupol, în Dzhankoi, care este un mare nod,” a spus coordonatorul Atesh. „Rușii apără linia cu transportoare blindate de trupe, vehicule de luptă ale infanteriei, mașini blindate Tiger în locurile cu operațiuni de construcție activă și lângă nodurile feroviare.”

Grupul a incendiat o serie de cutii de releu, în general cele mai ușoare ținte, dar anul trecut au aruncat în aer și secțiuni de cale ferată în Rostov și Herson. În Ekaterinburg, au distrus o cale ferată folosită pentru transportul muniției de artilerie nord-coreeană, postând un videoclip al atacului pe 5 iulie.

Agenții Atesh pot, de asemenea, să solicite lovituri aeriene ucrainene asupra unor ținte de mare valoare, spun ei. O lovitură ATACMS (Army Tactical Missile System) din 26 iulie asupra bazei aeriene Saky a fost bazată pe informațiile furnizate de ei și a distrus un depozit de muniții, o stație radar și un sistem de apărare antiaeriană S-400, a spus grupul.

Adesea, postează videoclipuri după atac. Serviciile de informații militare ucrainene, HUR, au confirmat cooperarea lor cu Atesh. Activitățile grupului au dus la vânarea lor nemiloasă de către FSB, care au întors pe dos sate întregi în căutarea partizanilor.

„De la ultimul atac, polițiștii ruși ai administrației de ocupație și FSB-ul au verificat toate satele din jurul Skadovsk,” a spus coordonatorul Atesh. „Au intrat în aproape fiecare casă, au interogat sătenii și le-au verificat telefoanele pentru a vedea dacă colaborează cu Forțele de Apărare Ucraineană și partizanii.” Unii săteni au dispărut cu totul.

Serviciile de informații ruse au creat chiar un canal fals pe Telegram al Atesh pentru a încerca să-și demascheze simpatizanții și au încercat în repetate rânduri să infiltreze mișcarea. Organizatorii grupului își păstrează munca la distanță, comunicând doar prin internet.

„Nu încetăm să comunicăm cu ei, dar încercăm să jucăm jocuri operaționale,” a spus coordonatorul Atesh, explicând că serviciile de informații ucrainene îi ajută să identifice potențialii informatori. „Încercăm să le oferim informații pentru a-i deruta, arătăm că suntem interesați să atacăm unele ținte sensibile, dar de fapt acest lucru nu se va întâmpla.”

Atât de disperați sunt FSB-ul să pătrundă în grup, încât uneori îndeplinesc sarcini pentru Atesh pentru a demonstra loialitatea lor. „Nu au nicio problemă să intercepteze convorbiri sau să ardă ceva. La cererea noastră, au aruncat chiar un cocktail Molotov într-un birou de recrutare din Crimeea,” a spus coordonatorul.

Într-o ocazie, serviciile de informații ruse au încercat să atragă agenții într-o ambuscadă pretinzând că sunt un soldat nemulțumit, oferindu-se să se întâlnească și să arate unde se aflau vehiculele unității sale. Atesh i-a lăsat pe soldați să aștepte în ambuscadă o zi întreagă, suspectând că locația aleasă era prea departe de linia frontului.

Cu toate acestea, există și soldați nemulțumiți care colaborează cu Atesh, spune grupul. Într-un videoclip remarcabil împărtășit cu The Times de Atesh, o persoană echipată cu camuflaj al armatei ruse intră în baza aeriană Armavir din Rusia și filmează în secret locațiile avioanelor de luptă și elicopterelor de atac pe pistă. Grupul spune că are și un informator FSB care îi avertizează despre acțiunile legii împotriva lor.

Kremlinul a făcut mari eforturi pentru a eticheta grupul drept teroriști, arestând un adolescent despre care procurorii au susținut că plănuia un atac armat într-o școală din Crimeea și publicând presupusa sa implicare în Atesh. Rușii au folosit contul fals de Telegram pentru a încuraja băiatul să comită atacul, dar în cele din urmă acesta a refuzat.

„Așa că l-au arestat și au arătat în media lor de propagandă că Atesh recruta copii pentru terorism,” a spus coordonatorul grupului. „Nu dăm sarcini copiilor. Este inuman și ar fi prea mult risc pentru ei.”

Acest lucru nu i-a împiedicat pe profesorii ruși din Crimeea să-și informeze clasele despre grup. Un elev a înregistrat în secret un profesor spunând colegilor săi: „Acum în oraș puteți vedea afișe oferind să fiți ochii Atesh, pe un fundal negru cu numerele lor de telefon și așa mai departe. Băieți, este o organizație teroristă care se declară partizani, așa că dacă vedeți un astfel de anunț, rupeți-l, aruncați-l, sfâșiați-l! Ei recrutează în principal tineri și omoară soldați pe teritoriul care a fost ucrainean și a devenit al nostru, s-a întors la Rusia. Și ucid chiar în Rusia.”.

