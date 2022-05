VOUCHERELE pentru alimente NU ar fi fost aprobate de Comisia Europeană. Budăi zice că s-a SĂTURAT și că se va ”bate” să modifice PNRR

Ministrul Marius Budăi susține că PNRR va putea fi modificat pentru a acorda voucherele pentru alimente de 50 de euro la două luni.

”Am înțeles eforturile pe care le face domnul ministru al Muncii și îngrijorarea sa față de explozia aceasta de prețuri și modul în care fac față pensionarii. Dar cred că aceste lucruri pot fi mult mai rapid compensate de la buget, pentru că, după cum știți, Comisia Europeană a răspuns printr-o comunicare oficială despre modificarea Planului Național de Redresare și Reziliență că această modificare se poate face doar în situații excepționale cum a fi, de pildă, dezastre naturale de dimensiuni istorice, iar deja noi suntem întârziați. Termenul limită este 2026, dar trebuie contractate până în decembrie 2023 toate lucrările. Deci, practic, ar trebui să ne concentrăm pe preluarea acestor fonduri și găsite soluții de la bugetul de stat pentru pensionari, pentru că înțeleg că este într-adevăr foarte greu pentru oameni să se mai descurce cu actualele prețuri.” a spus Corina Crețu. Europarlamentarul afirmă că ”Până la ora actuală, din câte știu eu, nu există un aviz pozitiv al Comisiei Europene în legătură cu aceste vouchere”.

Budăi caută aliați

Ministrul Muncii, Marius Budăi, afirmă, în acest context, că el s-a... săturat.

”S-a agreat cu Comisia Europeană, din ce știu din ultima discuție pe care am avut-o cu domnul ministru Boloș. Din tot ce am propus în programul Sprijin pentru România, procentul de 50% va fi scontat din banii de la Comisia Europeană și 50% din bugetul intern. Vizavi de modificarea PNRR, eu m-am săturat de toți cei care ne explică și ne spun nouă cum nu se poate face. Ați văzut și ultima discuție pe care am avut-o cu domnul comisar al Muncii, eu nu o să încetez absolut nicio clipă să mă bat și PNRR vă garantez că va fi modificat într-un sens sau altul” spune Marius Budăi, la Antena 3.

Tot el afirmă că e exagerat când se referă la modificarea PNRR. ”Dorim să scoatem o reformă și să introducem o altă reformă.” a reformulat, afirmând că el caută aliați.

”Fiecare stat membru al Uniunii Europene trebuie să aibă o anumită independenţă în a decide politica salarială, de pensii. Nu că ne scrie cineva acolo şi noi trebuie să stăm aşa până în 2070, pentru că aşa au scris unii care nu au avut nicio legătură cu sistemul de pensii şi cărora nu le-a păsat de români”, a conchis ministrul Muncii.

