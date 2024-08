Vlad Ioniță, un tânăr artist care deține deja propriul studio la 21 de ani. Cum și-a descoperit pasiunea pentru muzică / video

Vlad Ioniță a început să facă muzică la vârsta de 5 ani, iar la 21 de ani deține deja propriul studio. Pasiunea sa inițială au fost tobele, la care a cântat timp de 8 ani, bucurându-și familia cu melodii de la trupa Holograf. Astăzi, Vlad se mândrește cu propriile sale piese.

Cum a început pasiunea pentru muzică

Vlad Ioniță și-a început pasiunea pentru muzică de la o vârstă fragedă, influențat de părinții săi. Tata i-a arătat muzica rock, iar mama i-a insuflat dragostea pentru Bon Jovi.

„Cred că de la vârsta de 5 ani. Am luat-o de la tata, îl înnebuneam cu Holograf. Doar două piese știam și cu ele îl înnebuneam. După care, tata fiind și el cu muzica, mai ales cu muzica rock, mi-a arătat Skid Row, Aerosmith. Mama, la fel, avea o pasiune pentru Bon Jovi pe care am preluat-o și am dus-o mai departe.

Am început să cânt singur prin casă și tata a zis: „Hai să-l ducem la niște cursuri de muzică.” În prima etapă am ales tobele. Am făcut aproximativ 8 ani de tobe. Am cântat în trupe de cover-uri, chestii micuțe, după care am zis că vreau să fiu frontmen că îmi place să fiu în față. Am făcut un an de canto, nu m-a pasionat atât de mult cursul propriu-zis, m-am lăsat și am început să fac singur.

Cam așa a pornit pasiunea. Pasiunea mai degrabă a fost preluată de la părinți, după care de la artiști. Mă uitam la interviuri și mi-am zis: „Da, așa trebuie să fiu și eu”.", a spus Vlad Ioniță.

Întrebat dacă a renunțat la tobe definitiv, acest a răspuns că muzica e mai mult un hobby decât o carieră pe care ar dori să o urmeze profesional.

„Cred că e mai mult un hobby și nu ceva ce aș vrea să fac ca și carieră.”, a spus Vlad Ioniță.

Cum descrie stilul său muzical și care sunt influențele principale ale acestuia

Vlad Ioniță susține că nu se limitează la un singur gen, fie el pop, rock sau R'n'B. El a povestit că îi place să se adapteze în funcție de starea sa de moment.

„Nu aș putea să zic că momentan mi-am găsit nișa, să fie doar pop, doar rock sau doar R'n'B dar îmi place să iau din fiecare parte. De exemplu, am o perioadă în care pot să ascult doar pop și pot să fac 3-4 piese pop, după care am un weekend în care ascult Bon Jovi, Aerosmith și zic: „Vreau să fac o piesă rock”.

Momentan, cât îmi permit, este după stare.”, a spus Vlad Ioniță.

Artistul preferat

Vlad Ioniță are o preferință deosebită pentru Bon Jovi, dar în prezent ascultă frecvent Harry Styles și Justin Timberlake. Din muzica românească, este fan Holograf, dar explorează și genurile trap și rap.

„În general, cred că Bon Jovi, dar la momentul actual sunt doi pe care îi frecventez foarte mult: Harry Styles și Justin Timberlake. Din România, Holograf. Mai ascult partea de trap, rap, Oscar, zona aia.", a spus Vlad Ioniță.

Cum a fost prima experiență pe scenă. Ce a învățat din ea

Vlad Ioniță a povestit că prima sa experiență pe scenă a fost destul de seacă, deoarece nu realizase importanța locului unde cânta. La început, a perceput scena ca pe o simplă oportunitate de a cânta. Pe măsură ce a evoluat ca artist, a început să simtă o anxietate mult mai mare, în special când a cântat propriile sale piese și a observat reacția publicului.

„Prima mea experiență cred că a fost foarte seacă, pentru că nu cred că am realizat ce am făcut. Școala de muzică pe care am făcut-o ne făcea concerte la Berăria H. Aia a fost prima mea experiență, dar eu nu cred că am realizat, la momentul ăla, ce înseamnă Berăria H. Pentru mine era: „Mă urc acolo, oricine are emoții, cânt și e ok”.

Pe măsură ce am crescut, am urcat pe scenă, am cântat și piese de-ale mele și am văzut o reacție a publicului sau nu. Atunci a devenit mult mai secant și emoționant. E o anxietate de două ori mai mare.”, a spus Vlad Ioniță la DCNews, DCNews TV, Radio DCNews și Spectacola.

