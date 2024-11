Visul românilor din străinătate: Ce trebuie să se schimbe în România pentru ca diaspora să revină acasă

Unii dintre ei sunt deja de ani buni în diverse colțuri ale lumii, iar visul lor de reîntoarcere nu s-a stins niciodată. Însă, pentru ca acest lucru să devină posibil, România trebuie să se îmbunătățească. Schimbări și în domenii precum sănătate, educație și piața muncii, pentru ca toți cei care au plecat să aibă motive să revină. De la un sistem de învățământ care să ofere mai multe șanse tinerelor talente, până la un sistem sanitar mai accesibil și o economie care să permită un trai decent, românii care au ales să plece în alte țări își pun speranțele în viitorul apropiat. Ei își doresc un trai mai bun acasă și, mai presus de toate, speră că schimbările promise în campaniile electorale vor deveni, în sfârșit, realitate.

„Îmi doresc schimbări pentru țara mea pentru că îmi doresc să mă întorc acasă. Sunt de șapte ani în Madrid și vreau să revin în țară pentru că eu cred și sper ca va exista un viitor mai bun. Am mers la vot în speranța că se va schimba și țara noastră și ca nu va mai fi necesar să plecăm în alte țări pentru un trai mai bun. În primul rând, sistemul sanitar, învățământul, locurile de muncă, să avem mai multe oportunități și vreau ca președintele care va fi să fie așa cum a declarat în campania electorală, să fie pentru nevoile cetățeanului. Eu am plecat în Madrid, nu cum a zis unul dintre candidați că nu știu o meserie, ci din cauză că nu sunt oportunități mai multe, salariile sunt foarte mici în țară. M-am dus să votez cu această speranță, că va fi mai bine”, a spus o tânără româncă stabilită la Madrid.



Speranța de a se întoarce acasă și de a trăi mai bine este un vis pentru mulți dintre cei care au plecat în străinătate. Dorința este clară: un loc de muncă stabil, condiții mai bune și o viață mai ușoară, fără a fi nevoiți să plece în afară în căutarea unui trai mai decent. Însă, realitatea din țară este diferită – salariile mici, locurile de muncă limitate și spitalele care funcționează sub standarde sunt doar câteva dintre lipsurile cu care ne confruntăm. Neregulile din instituții și sistemul plin de „pile” nu fac decât să adâncească această stare de haos. Cu toate acestea, mulți își pun speranțele în schimbare și merg la vot în speranța că, în sfârșit, lucrurile se vor schimba.

„Avem speranța că ne vom întoarce acasă și vom trăi mai bine. Vom avea un serviciu la noi în țară, să fim acasă, pe pământurile noastre. În țară e greu cu munca, cu oportunitățile, salariile sunt mici. Am votat cu speranța, cu gândul că va fi mai bine. Problemele cele mai mari sunt cu spitalele, lipsa locurilor de muncă, neregulile din instituții, totul este un haos. Totul e pe pile. Aceștia care au fost la conducere, am văzut ce au făcut și am votat că totul va fi diferit. Credem că ne va reprezenta bine candidatul pe care l-am votat. Ne dorim să fie de partea poporului. Să fie dedicat poporului, oamenilor de rând în general, să fie în favoarea omului”, ne spune Mihaela Tudosă, o româncă nevoită să plece peste hotare, dar care visează la ziua când va reveni acasă.

Peste 800 de mii de romani stabiliți în străinătate au votat pentru țara lor (potrivit ultimelor exit-poll-uri). Asta înseamnă un număr foarte mic, având în vedere că aproximativ 6,5 milioane de români trăiesc în afara țării.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News