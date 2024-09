Viitorul civilizației: Cum ne transformă tehnologia. Prof. univ. dr ing. Doina Banciu: Nenumărate riscuri sociologice sau chiar materiale / video

Ne aflăm în Revoluția 4.0, caracterizată prin interconectivitate și fuziunea tehnologiilor, creând o rețea globală interconectată. Următoarea etapă, Revoluția 5.0, va fi dominată de inteligența artificială, aflată încă la început, cu un viitor incert.

Prof. univ. dr ing. Doina Banciu a subliniat că, deși AI promite beneficii importante, dezvoltarea și aplicarea sa ridică probleme complexe. Comisia Europeană a creat un birou dedicat AI pentru a reglementa și gestiona riscurile, având în vedere că nu toate aspectele tehnologiei sunt încă pe deplin înțelese. Pe lângă efectele pozitive, se pot ivi riscuri sociologice și materiale care vor fi analizate mai detaliat în viitor.

„Ne aflăm în cadrul larg al Revoluției 4.0 care înseamnă interconectivitate, înseamnă fuziunea tehnologiilor, înseamnă the internet of things, internetul tuturor lucrurilor, deci interconectarea generală, globală, și ajungem la profeția despre am mai vorbit cu profesorul Borțun acum câteva emisiuni, profeția lui Marshall McLuhan, care vedea viitorul planetei și al civilizației sub forma unui sat global, al unei comunități planetare interconectate de tehnologie. La capătul acestei Revoluții 4.0, pe care încă o trăim, se prefigurează Revoluția 5.0 și anume inteligența artificială. Suntem la începutul ei, nu știm cum va evolua. Cum o priviți? Ce ne va aduce inteligența artificială? Progres, lumină și prosperitate sau alte perspective negative?”, a întrebat Sorin Ivan, decan, director al revistei Tribuna Învățământului.

„Eu cred în inteligența artificială și mai ales cred în principiile realizării inteligenței artificiale, ca și beneficiile pe care ar putea să le aducă. Lucrurile nu sunt însă așa de simple și ca dovadă, la începutul acestui an, Comisia Europeană a făcut un birou pentru inteligența artificială în care lucrează, după ultimele statistici, aproape 150 de persoane și au câteva obiective clare, dincolo de finanțarea cercetării, probleme legate de reglementare, reglementarea aplicării inteligenței artificiale în țările membre.

Apoi, au probleme legate de riscurile aplicării inteligenței artificiale. Deci sunt probleme extrem de serioase care sunt în studiu, în analiză, pentru că inteligența artificială nu este atât de dezvoltată și utilizată în practică încât să putem realiza și analiza toate fațetele care ar putea să apară. Sigur, pe unele le intuim, dar dincolo de efectele benefice pot să apară nenumărate riscuri sociologice sau chiar materiale despre care, cu certitudine, vom auzi mai în detaliu în anii următori.”, a spus prof. univ. dr ing. Doina Banciu.

„Riscurile acesta sunt luate în calcul, de aceea au apărut atâtea semnale de avertisment, inclusiv Elon Musk și multe alte personalități în domeniu care avertizează asupra pericolelor pe care le poate aduce inteligența artificială dacă nu este folosită în scopuri benefice dezvoltării. Altfel, progresul pe care îl poate genera este absolut fabulos.", a spus Sorin Ivan la emisiunea „DC Edu", de pe DC News, DC News TV și Părinți și pitici.

