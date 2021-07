VIDEO VIRAL: 'Mocănița de la Iași', un BMW

Un clip postat pe pagina de Facebook 'Reporter Neptun TV', în care apare un BMW, s-a viralizat rapid. 'Mocanița' de la Iași - este mesajul care însoțește videoclipul.

Autoturismul a fost surprins la semafor, în timp ce scotea fum, iar internauții nu s-au abținut de la comentarii.

'Asta e bună pentru dansul mirilor. Nici nu-ți mai trebuie gheață carbonică.'; 'De unde cumpără cărbunii oare?'; Dar de altfel sunt plini de ei! Numai flash-uri!' 'Merge cu ulei!' - sunt câteva dintre comentarii.

Alți internauți au povestit că au pățit și ei același lucru, la mașinile lor: 'Poate a alimentat benzină în loc de motorină. Mie mi s-a întâmplat și eram locomotivă. Am scos benzina și am băgat motorină până a ars tot carburantul rămas prin conducte.'; 'Am pățit la fel cu mașina, era stricat răcitorul de gaze, era un banal abur.'

Van Damme, plimbare cu mașina pe ritmuri de manele, în România

Jean Claude Van Damme a apărut într-o filmare devenită virală pe internet, după ce un şofer a făcut live pe Facebook din maşina în care se afla alături de actor pentru a se lăuda în fața prietenilor. Totul a avut loc în această după-amiază.

Acesta i-a pus mai multe manele şi, la un moment dat, Van Damme a intrat în jocul său, încercând să danseze. În mașină se mai aflau încă trei bărbați, implicați și ei în distracție.

Clipul a fost distribuit de mii de ori pe Facebook de internauți. (Vezi VIDEO aici.)

Un tânăr se dădea polițist cu un tricou cumpărat de pe Internet

Polițiștii timișeni au fost anunțați printr-un apel 112, duminică noaptea, că un tânăr poartă un tricou cu însemnele poliției și pretinde că ar fi om al legii. Individul a fost filmat de alte persoane, iar în timpul discuției chiar le-a amenințat pe acestea că „vor fi luate din casă”.

În momentul în care s-a văzut luat la întrebări, tânărul a vrut să plece. A urcat în mașină și a încercat să închidă ușa, avertizându-i pe cei de față că dacă nu îl lasă în pace se consideră că agresează un polițist. A reușit într-un final să plece. (Citește mai mult și vezi VIDEO AICI.)

