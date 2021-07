Un tânăr se dădea polițist cu un tricou cumpărat de pe Internet: „Ce scrie? Poliția Română“ / VIDEO

Acuzații de uzurpare de calitate oficială pe numele unui tânăr de 33 de ani, lângă Timișoara. El este cercetat penal după ce a fost filmat în timp ce pretindea că ar fi polițist. Individul purta un tricou cu însemnele poliției, cumpărat de pe Internet.

Polițiștii timișeni au fost anunțați printr-un apel 112, duminică noaptea, că un tânăr poartă un tricou cu însemnele poliției și pretinde că ar fi om al legii. Individul a fost filmat de alte persoane, iar în timpul discuției chiar le-a amenințat pe acestea că „vor fi luate din casă”.

În momentul în care s-a văzut luat la întrebări, tânărul a vrut să plece. A urcat în mașină și a încercat să închidă ușa, avertizându-i pe cei de față că dacă nu îl lasă în pace se consideră că agresează un polițist. A reușit într-un final să plece.

Adevărații oameni ai legii l-au prins luni și l-au dus la audieri la sediul poliției din Peciu Nou, localitate în care are domiciliul. Individul s-a ales acum cu dosar penal pentru infracțiunea de uzurpare de calități oficiale, precizează Tion.

Un polițist a salvat un tânăr înjunghiat cu o pungă de chipsuri și bandă adezivă

fițerul de poliție NYPD Ronald Kennedy, din New York, a ajuns viral după ce a salvat viața unui tânăr înjunghiat cu o pungă goală de chipsuri și niște bandă adezivă.

Pentru a opri sângerarea, polițistul a improvizat un pansament din punga de chipsuri și banda adezivă, informează CNN.

Totul s-a întâmplat la începutul lunii iulie, dar imaginile surprinse de camera de corp au fost publicate recent.

Așa cum se aude în înregistrare, polițistul i-a spus unui trecător: 'Du-te și adu-mi o pungă de chipsuri chiar acum. Adu-mi și banda adezivă.'

'E tot ce am putut să fac'

Alături de alte două persoane, ofițerul de poliției Ronald Kennedy a întins victima înjunghiată pe jos, iar apoi a bandajat-o cu pansamentul improvizat din punga goală de chipsuri și banda adezivă.

Ronald Kennedy, de la NYPD, a declarat că 'am încercat. E tot ce am putut să fac cu ce am avut', potrivit NBC News (vezi imaginile AICI).