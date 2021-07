Un polițist a salvat un tânăr înjunghiat cu o pungă de chipsuri și bandă adezivă / Video

Ofițerul de poliție NYPD Ronald Kennedy, din New York, a ajuns viral după ce a salvat viața unui tânăr înjunghiat cu o pungă goală de chipsuri și niște bandă adezivă.

Pentru a opri sângerarea, polițistul a improvizat un pansament din punga de chipsuri și banda adezivă, informează CNN.

Totul s-a întâmplat la începutul lunii iulie, dar imaginile surprinse de camera de corp au fost publicate recent.

Așa cum se aude în înregistrare, polițistul i-a spus unui trecător: 'Du-te și adu-mi o pungă de chipsuri chiar acum. Adu-mi și banda adezivă.'

Alături de alte două persoane, ofițerul de poliției Ronald Kennedy a întins victima înjunghiată pe jos, iar apoi a bandajat-o cu pansamentul improvizat din punga goală de chipsuri și banda adezivă.

Ronald Kennedy, de la NYPD, a declarat că 'am încercat. E tot ce am putut să fac cu ce am avut', potrivit NBC News.

Victima, un tânăr de 28 de ani, este în stare gravă, dar stabilă.

Iată clipul în care se vede cum ofițerul Ronald Kennedy i-a salvat viața tânărului:

Above & beyond!



Watch as @NYPD28Pct cops keep a stabbing victim alive using an empty potato chips bag & tape.



NY’s #Finest at work...pic.twitter.com/OGRJoa0q5i